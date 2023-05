Martin Scorsese rozmawiał z papieżem. Nakręci film o Jezusie

Martin Scorsese i Jezus Chrystus. Co wiemy o nowym projekcie?



Martin Scorsese ogłosił nowy projekt w trakcie konferencji.- powiedział reżyser. -Niestety Scorsese nie ujawnił żadnych szczegółów nowego projektu. Opowiedział za to o tym, jak ważnym dla niego filmem jest Piera Paolo Pasoliniego . Wspominał również swoje wcześniejsze dzieła poruszające chrześcijańską tematykę. Scorsese ma na swoim koncie ekranizację kontrowersyjnej książki Nikosa Kazantzakisa , w którym postać Jezusa grał Willem Dafoe . Obraz wywołał skrajne reakcje widzów. Część chrześcijan uznała dzieło za bluźniercze i domagała się jego zakazania.Reżyser powrócił po latach do tematyki chrześcijańskiej w filmie. To osadzona w realiach XVII-wiecznej Japonii opowieść o jezuickich misjonarzach. Co ciekawe, obecny papież jest jezuitą. Wstąpił do nich marząc właśnie o byciu misjonarzem w Japonii.Ogłoszenie nowego projektu nastąpiło zaledwie tydzień po tym, jak w Cannes premierę miało najnowsze dzieło reżysera. Ta trwająca grubo ponad 3 godziny produkcja opowiada o tajemniczych śmierciach wśród członków plemienia Osagów wkrótce po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryte zostają złoża ropy naftowej.W recenzji Michała Walkiewicza z Cannes czytamy:Film trafi do kin na całym świecie w październiku.