Marvel szykuje swoją wersję Ligi Sprawiedliwości?

Wygląda na to, żenie będzie żadnym końcem gry. Oprócz kontynuowania znanych serii, kolejna faza kinowego uniwersum Marvela przyniesie szereg nowych postaci - niekoniecznie tych z pierwszego komiksowego szeregu. W planach są już filmy o Eternals i Shang-Chim. Według najnowszej plotki Marvel pracuje też nad filmem o drużynie Squadron Supreme i Hyperionie.Squadron Supreme to marvelowski odpowiednik Ligi Sprawiedliwości z uniwersum DC. Zamiast Batmana jest Nighthawk, zamiast Wonder Woman mamy Power Princess, a Green Lanterna i Flasha zastępują odpowiednio Doctor Spectrum i Whizzer. Wspomniany Hyperion pełni z kolei funkcję zespołowego Supermana.Co ciekawe, Hyperion jest nieraz przedstawiany jako jeden z Eternals. Czyżbyśmy zaczynali dostrzegać zarys nowej fazy uniwersum, jej naczelne wątki i głównych graczy? Pozostaje czekać na dalsze informacje.