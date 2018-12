Matt Reeves kończy kolejną wersję scenariusza "Batmana"?

"Batman: Niekończąca się opowieść", rozdział dwieście siedemnasty. Wieść niesie, że Matt Reeves ma jeszcze przed końcem roku złożyć w studiu Warner Bros. poprawioną wersję scenariusza swojego filmu o Batmanie. Czy to oznacza, że wreszcie, być może, kiedyś, film jednak powstanie?Przypomnijmy, że o realizacji filmu mówi się co najmniej od 2015 roku. W międzyczasie fotel reżyserski - a możliwe, że również rola tytułowego bohatera - został porzucony przez Bena Afflecka Reeves został zaangażowany do projektu w lutym 2017 roku i od tego czasu niewiele się zmieniło - z wyjątkiem tego, że pojawiło się kilka nowych wersji scenariusza.O fabule wciąż nic nie wiadomo. Mówiło się, że film ma opowiadać o młodszym Batmanie - co wykluczałoby definitywnie potencjalny udział Afflecka Reeves zapowiedział jednak, że jego historia nie jest ekranizacją komiksuNadchodzące filmy DC - takie, które już nakręcono lub zdjęcia do których ruszają niebawem - to obecnie:(premiera: grudzień 2018),(Kwiecień 2019),(luty 2020),(czerwiec 2020) oraz rozgrywający się poza kinowym uniwersum DC(październik 2019). Oprócz tego studio Warner Bros. Ma szereg projektów na różnych etapach rozwoju. Aą wśród nich filmy m.in. o Flashu, Gren Lanternie, Black Adamie, Cyborgu, New Gods i Nightwingu. Czas pokażę, które z nich zobaczą światło dzienne - i czy będzie wśród nich film o Batmanie Matta Reevesa