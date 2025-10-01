"Śmierć Bunny'ego Munro": Zobacz zwiastun serialu na podstawie książki Nicka Cave'a

Australijska stacja Sky zaprezentowała pierwszy zwiastun serialu "The Death of Bunny Munro" – dramatu inspirowanego powieścią Nicka Cave'a pod tym samym tytułem. Trafi on na ekrany jeszcze w tym miesiącu.
Matt Smith jako Bunny Munro. Zobacz zwiastun adaptacji powieści Nicka Cave'a
W tytułowego Bunny'ego Munro – komiwojażera poszukującego własnej duszy – wciela się Matt Smith
. Pierwsze dwa odcinki zostaną zaprezentowane podczas zbliżającego się festiwalu w Londynie. Zobaczcie zwiastun:
Książka Nicka Cave'a
ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. W oficjalnym opisie czytamy: Bunny, sprzedawca kosmetyków i marzeń dających nadzieję samotnym gospodyniom domowym, po nagłej, samobójczej śmierci żony, wyrusza wraz z 9-letnim synem w podróż przez południową Anglię. Za każdym razem, gdy seksowny komiwojażer puka do kolejnych drzwi, jego syn cierpliwie czeka w samochodzie, poznając świat ze stronic swojej ulubionej encyklopedii. W pewnym momencie sielankową podróż przerywa realne zagrożenie, z jakiego zaczyna zdawać sobie sprawę Bunny Senior: pałające zemstą duchy, zazdrośni mężowie i szaleni psychopaci wyłaniają się z cienia...
Getty Images © Brian Rasic
Skąd znamy Matta Smitha?Matt Smith
to brytyjski aktor najlepiej znany z występów w serialach "Doktor Who
", "The Crown
" i "Ród Smoka
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Terminator: Genisys
", "Duma i uprzedzenie, i zombie
", "Charlie mówi
", "Ostatniej nocy w Soho
" czy "Morbius
". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Darrena Aronofsky'ego
kryminał "Złodziej z przypadku
".