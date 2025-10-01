Newsy "Śmierć Bunny'ego Munro": Zobacz zwiastun serialu na podstawie książki Nicka Cave'a
Wideo

"Śmierć Bunny'ego Munro": Zobacz zwiastun serialu na podstawie książki Nicka Cave'a

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Matt+Smith+w+serialu+na+podstawie+ksi%C4%85%C5%BCki+Nicka+Cave%27a.+Zwiastun+%22%C5%9Amierci+Bunny%27ego+Munro%22-163204
&quot;Śmierć Bunny'ego Munro&quot;: Zobacz zwiastun serialu na podstawie książki Nicka Cave'a
Australijska stacja Sky zaprezentowała pierwszy zwiastun serialu "The Death of Bunny Munro" – dramatu inspirowanego powieścią Nicka Cave'a pod tym samym tytułem. Trafi on na ekrany jeszcze w tym miesiącu.

Matt Smith jako Bunny Munro. Zobacz zwiastun adaptacji powieści Nicka Cave'a


W tytułowego Bunny'ego Munro – komiwojażera poszukującego własnej duszy – wciela się Matt Smith. Pierwsze dwa odcinki zostaną zaprezentowane podczas zbliżającego się festiwalu w Londynie. Zobaczcie zwiastun: 



Książka Nicka Cave'a ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka. W oficjalnym opisie czytamy: 

Bunny, sprzedawca kosmetyków i marzeń dających nadzieję samotnym gospodyniom domowym, po nagłej, samobójczej śmierci żony, wyrusza wraz z 9-letnim synem w podróż przez południową Anglię. Za każdym razem, gdy seksowny komiwojażer puka do kolejnych drzwi, jego syn cierpliwie czeka w samochodzie, poznając świat ze stronic swojej ulubionej encyklopedii. W pewnym momencie sielankową podróż przerywa realne zagrożenie, z jakiego zaczyna zdawać sobie sprawę Bunny Senior: pałające zemstą duchy, zazdrośni mężowie i szaleni psychopaci wyłaniają się z cienia...

GettyImages-566890103.jpg Getty Images © Brian Rasic

Skąd znamy Matta Smitha?


Matt Smith to brytyjski aktor najlepiej znany z występów w serialach "Doktor Who", "The Crown" i "Ród Smoka". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Terminator: Genisys", "Duma i uprzedzenie, i zombie", "Charlie mówi", "Ostatniej nocy w Soho" czy "Morbius". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Darrena Aronofsky'ego kryminał "Złodziej z przypadku".

Powiązane artykuły Nick Cave

Zobacz wszystkie artykuły

The Death of Bunny Munro  (2025)

 The Death of Bunny Munro

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowy projekt twórców "Twojego Vincenta". Będzie to horror

Filmy

FellinAI: Wirtualny reżyser zmieni oblicze kina?

9 komentarzy
Gry

Walton Goggins w Fallout 76! Widzieliśmy nowe DLC

Filmy

"Vinci 2": Netflix kradnie dzieło z ekranów kin

8 komentarzy
Filmy

"Teściowie 3" z milionem widzów!

6 komentarzy
Filmy

Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu

Filmy

"Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?

10 komentarzy