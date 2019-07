Matt Smith zagra przeciwnika Doktora Strange'a?

Getty Images © Antony Jones

Marvel wciąż nie ogłosił oficjalnie, jakich filmów możemy spodziewać się w czwartej fazie. Możliwe, że dowiemy się tego na nadchodzącym Comic-Conie. Niemal pewne jest jednak to, że w planach studia jest sequel. Komu tym razem stawi czoła tytułowy bohater? I kto wcieli się w tę postać?Scena po napisach pierwszej części mogła sugerować, że głównym wrogiem Doktora zostanie grany przez Chiwetela Ejiofora Mordo. Jednak według najnowszych plotek to nie on będzie głównym antagonistą w kontynuacji. Co nie znaczy, że się nie pojawi. Mordo jest podobno postacią, co do której Marvel ma długofalowe plany.Głównym czarnym charakterem ma być natomiast postać, której występ sugerował już jakiś czas temu scenarzysta pierwszej części C. Robert Cargill . Chodzi o Nightmare'a.To władca krainy snów i jeden z potężniejszych wrogów Strange'a. Demon atakuje swoje ofiary, gdy śpią. Porywa wówczas ich psychikę, a potem czerpie z niej energię. Nightmare jest jedną ze starszych postaci w uniwersum Marvela. Złoczyńca pojawił się po raz pierwszy na kartach komiksów już w 1963 roku.Co więcej, jest już podobno kandydat do roli. Decydenci z Marvela rzekomo marzą, by w postać wcielił się Matt Smith , znany m.in. z serialiczyoraz filmu. Czyżby szykowało się ekranowe starcie Sherlocka- Cumberbatcha z Doktorem- Smithem