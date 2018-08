McGregor: Nie ma planów realizacji filmu o Obi-Wanie Kenobim

3 2 1



Od lat sytuacja wygląda tak samo: Ewan McGregor promuje swój kolejny film, dziennikarze zadają mu pytanie, czy zagrałby ponownie Obi-Wana Kenobiego, aktor odpowiada, że tak - i na tym się kończy. Schemat powtarza się właśnie przy okazji McGregor po raz kolejny potwierdził, że chętnie pomacha jeszcze mieczem świetlnym. Zaznaczył jednak, że chwilowo nie ma szans na film o Kenobim. McGregor zażartował nawet, że pytano go już o to tyle razy - i tyle razy wyrażał zainteresowanie rolą - że brzmi to jak desperacja z jego strony.Aktor nie zmienił jednak zdania:, powiedział.W zeszłym roku pojawiły się plotki, jakoby Disney faktycznie przygotowywał się do realizacji filmu o Obi-Wanie Kenobim. Mówiono nawet, że ruszyła już preprodukcja, a studio ma wybranego reżysera - miał nim być Stephen Daldry . Jeśli w tych plotkach była odrobina prawdy, box-office'owa porażkazmusiła Lucasfilm i Disneya do zmiany planów. Chwilowo jedynym oficjalnie ogłoszonym filmem z uniwersumjestw reżyserii J.J. Abramsa