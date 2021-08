Mel Gibson nakręci "Zabójczą broń 5"?

Na początku tego roku dostaliśmy świetną wiadomość: "Zabójcza broń 5" wreszcie powstanie. Richard Donner miał całość wyreżyserować, a Mel Gibson i Danny Glover powrócić jako Martin Riggs Roger Murtaugh . Niestety śmierć miała inne plany i w lipcu pożegnaliśmy Donnera . Wszystko wskazywało na to, że projekt znany jako "Lethal Finale" został z nim pogrzebany.Okazuje się jednak, że film wciąż ma szansę powstać. Tak w każdym razie twierdzi aktor Corey Feldman . W obszernym wywiadzie dla portalu MovieWeb ujawnił, że rozmawiał z Melem Gibsonem . Ten miał mu powiedzieć, że rozważa przejęcie obowiązków reżysera. Feldman twierdzi, że zachęca do tego Gibsona . Jego zdaniem jest to świetny pomysł. Feldman dodał, że jego zdaniem Donner nie był właściwą osobą do realizacji piątej części:Przypomnijmy, że czwarta część " Zabójczej broni " trafiła do kin w 1998 roku. Od tamtej pory otrzymywaliśmy sprzeczne sygnały na temat możliwości powstania piątej części. Mel Gibson nie wydawał się chętny do powrotu do cyklu. Studio miało go kusić niebotyczną gażą 30 milionów dolarów. W 2009 roku Gibson zamknął temat twierdząc, że nigdy więcej nie zagra Riggsa W Hollywood jednak słowo "nigdy" ma inne znaczenie. I w 2017 roku temat piątej części powrócił. Kiedy wydawało się, że Donner Glover mogą już wchodzić na plan, doszło do konfliktu z Warner Bros. Donner tak o tym mówił w 2018 roku:Czy Mel Gibson zdecyduje się stanąć za kamerą "Lethal Finale"?