Z epizodu w "Do ostatniej kości" do nowego filmu Damona i Afflecka

Co wiemy o filmie "The Instigators"?

Michael Stuhlbarg - ostatnie role

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Matt Damon Casey Affleck szykują dlanowy film. Projekt nosi tytułi właśnie dowiedzieliśmy się, że w do obsady dołączył Michael Stuhlbarg Affleck są nie tylko producentami filmu, ale także jego gwiazdami. W obsadzie znaleźli się także: Paul Walter Hauser ) i nominowana w tym roku do Oscara ).Scenariusz filmu napisał Chuck MacLean ) we współpracy z Affleckiem . Za kamerą stanie zaś Doug Liman ).Bohateramibędą dwaj złodzieje, którzy po nieudanym napadzie muszą uciekać przed policją. W ukryciu się przed stróżami prawa pomaga terapeuta jednego z nich. Michael Stuhlbarg pozostaje niezwykle zapracowanym aktorem. Pojawia się zarówno na dużych jak i małych ekranach. W kinie mogliśmy go ostatnio oglądać na drugim planie kanibalistycznego love story. Zagrał też w widowisku Marvela Fani seriali powinni go z kolei kojarzyć z produkcji, w której partnerował Bryanowi Cranstonowi . Ma też na swoim koncie udział w produkcjach) i).