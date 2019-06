Nad "Bondem 25" wisi klątwa? Kolejny wypadek na planie

Czy nadwisi klątwa? Przesądne osoby zapewne odpowiedzą "tak". Projekt, który jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć rodził się w bólach, teraz prześladowany jest przez wypadki. Do kolejnego doszło wczoraj w Pinewood Studios.Jak donoszą brytyjskie media, a co w większości potwierdzone zostało na oficjalnym twitterowym koncie produkcji, wczoraj na planie kręcono scenę wybuchu w laboratorium. Kontrolowana eksplozja wymknęła się jednak spod kontroli. Doszło do trzech wybuchów, w wyniku których zniszczona została część dachu oraz ściany oddzielające scenę od reszty studia.Na planie filmu nikt nie odniósł obrażeń. Poza nim jedna osoba została ranna. Obrażenia są jednak podobno drobne i nie zagrażają życiu.Do wypadku doszło niespełna miesiąc po tym, jak przerwane musiały zostać zdjęcia na Jamajce, ponieważ Daniel Craig doznał kontuzji. W jego przypadku niezbędny był zabieg.Mimo tych problemów na razie producenci nie zmieniają daty premiery, która wyznaczona jest na kwiecień przyszłego roku.