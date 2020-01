1 Egzorcysta 2017 3 sezony 11 min. 2017 Oglądaj na netflix 7,7 3 121 ocen społeczności 404 chce zobaczyć gatunek Komedia

Animacja dla dorosłych kraj Polska Bogdan Boner jest prawdziwym profesjonalistą — to złota rączka, malarz, kosiarz trawy i... egzorcysta samouk. Nie spotkał jeszcze demona, którego nie dałby rady zabić.

3 Rojst 2018 1 sezon 50 min. 2018 Oglądaj na netflix 7,2 30 040 ocen społeczności 15 321 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj Polska obsada Andrzej Seweryn

Dawid Ogrodnik Miasteczko w Polsce lat 80. Dwóch dziennikarzy ma wątpliwości co do sposobu, w jaki lokalna policja rozwiązuje sprawę morderstwa prostytutki i komunistycznego działacza.

Wiemy, że nadal nucicie pod nosem "Toss a Coin to Your Witcher". Serialowa adaptacja kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego bije rekordy popularności. A gdybyście mieli ochotę obejrzeć polską produkcję, Netflix ma dla Was nie tylko kultowe klasyki i nowe filmy, ale również seriale. W naszym rankingu prezentujemy najlepsze z nich. Co obejrzycie najchętniej?