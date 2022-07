Netflix: Microsoft przygotuje platformę na wersję z reklamami

Kryzys platformy Netflix i plany naprawy

Konkurencja też idzie w reklamy

Szefowie platformy Netflix ogłosili, że to Microsoft został partnerem technologicznym, która zajmie się przygotowaniem nowej opcji - wersji platformy z reklamami. Szczegóły mają zostać podane w przyszłości.Informację o tym, że Netflix zmienia swoje podejście do reklam, podano w czasie spotkania z inwestorami kilka tygodni temu, na których przekazano ponure dane. Liczba użytkowników po raz pierwszy od dekady spadła, a kierownictwo platformy prognozowało, że w kolejnych kwartałach straci ich jeszcze więcej.Jedną z nowych strategii przeciwdziałania kryzysowi jest opcja dla mniej zasobnych użytkowników. Ma to być tańszy od dotychczasowych abonament miesięczny, ale w zamian dodane zostaną reklamy. Jak dokładnie będzie wyglądać prezentacja reklam, tego na razie nie wiadomo.Niektórzy uważają, że jest to początek szerszej współpracy pomiędzy Netfliksem a Microsoftem. Być może w przyszłości gigant technologiczny wesprze growe plany platformy.Netflix nie jest jedyną platformą, która stawia na tańszy abonament w zamian za reklamy. Na podobnych zasadach funkcjonuje większość konkurencyjnych platform lub też będzie.Na przykład Peacock umożliwia korzystanie całkiem za darmo z platformy, ale wtedy trzeba zaakceptować oglądanie reklam. W połowie ubiegłego roku opcję tańszego abonamentu w zamian za reklamy wprowadził HBO Max. Tańsza wersja z reklamami jest również w przygotowaniu w Disney+.