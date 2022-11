Netflix kasuje "Przeznaczenie: Saga Winx". Będziecie tęsknić?

O serialu "Przeznaczenie: Saga Winx"

Mamy złą wiadomość dla fanów serialu " Przeznaczenie: Saga Winx ". Po dwóch sezonach trafia on do kosza, więc ciągu dalszego nie będzie. O decyzji platformy Netflix poinformował showrunner Brian Young w poście opublikowanym na Instagramie. Przeznaczenie: Saga Winx " to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z potworami, które zagrażają ich życiu.Projekt powstał na bazie włoskiej kreskówki " Winx Club Iginio Straffiego . W roli głównej wystąpiła znana z " Chilling Adventures of Sabrina