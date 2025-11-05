Newsy Seriale Czy będzie trzeci sezon "Nikt tego nie chce"? Netflix podjął decyzję
Czy będzie trzeci sezon "Nikt tego nie chce"? Netflix podjął decyzję

Czy będzie trzeci sezon &quot;Nikt tego nie chce&quot;? Netflix podjął decyzję
Jeśli po drugim sezonie "Nikt tego nie chce" zastanawialiście się, czy będzie wam dane obejrzeć dalsze losy głównych bohaterów, otrzymaliście odpowiedź - dwa tygodnie po premierze nowych odcinków Netflix poinformował, że przedłuża serial na sezon trzeci. 

Głos w tej sprawie zabrała twórczyni serialu, Erin Foster, oraz showrunnerzy - Jenni Konner i Bruce Kaplan. Ta pierwsza stwierdziła: Nie mogłabym być bardziej podekscytowana możliwością pracy nad trzecim sezonem. To przywilej móc pisać w takiej skali o mojej ulubionej parze. Będę to robić tak długo, jak będą chcieli - o ile nie zabierze mi to zbyt dużo czasu na wieczorne oglądanie reality shows.

Konner i Kaplan dodali, że są wdzięczni Netflixowi i 20th Television za szansę stworzenia kolejnego sezonu i podkreślili, jak wiele radości daje im praca nad serialem.

W "Nikt tego nie chce" oglądamy perypetie agnostycznej autorki podcastów o seksie i rabina świeżo po rozstaniu. Bohaterowie zakochują się w sobie, lecz czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin? Główne role grają Kristen Bell i Adam Brody, a towarzyszą im m.in. Justine Lupe, Timothy Simons i Jackie Tohn. Pierwszy sezon zadebiutował we wrześniu 2024 roku, a drugi w zeszłym miesiącu. Do tej pory powstało łącznie 20 odcinków.

