Czy będzie trzeci sezon "Nikt tego nie chce"? Netflix podjął decyzję

Jeśli po drugim sezonie "Nikt tego nie chce" zastanawialiście się, czy będzie wam dane obejrzeć dalsze losy głównych bohaterów, otrzymaliście odpowiedź - dwa tygodnie po premierze nowych odcinków Netflix poinformował, że przedłuża serial na sezon trzeci.
Twórcy "Nikt tego nie chce" komentują
Głos w tej sprawie zabrała twórczyni serialu, Erin Foster
, oraz showrunnerzy - Jenni Konner
i Bruce Kaplan
. Ta pierwsza stwierdziła: Nie mogłabym być bardziej podekscytowana możliwością pracy nad trzecim sezonem. To przywilej móc pisać w takiej skali o mojej ulubionej parze. Będę to robić tak długo, jak będą chcieli - o ile nie zabierze mi to zbyt dużo czasu na wieczorne oglądanie reality shows. Konner
i Kaplan
dodali, że są wdzięczni Netflixowi i 20th Television za szansę stworzenia kolejnego sezonu i podkreślili, jak wiele radości daje im praca nad serialem.
W "Nikt tego nie chce
" oglądamy perypetie agnostycznej autorki podcastów o seksie i rabina świeżo po rozstaniu. Bohaterowie zakochują się w sobie, lecz czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin? Główne role grają Kristen Bell
i Adam Brody
, a towarzyszą im m.in. Justine Lupe
, Timothy Simons
i Jackie Tohn
. Pierwszy sezon zadebiutował we wrześniu 2024 roku, a drugi w zeszłym miesiącu. Do tej pory powstało łącznie 20 odcinków.
"Nikt tego nie chce" - zwiastun