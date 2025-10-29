Netflix: Top 10 tygodnia – wybuchowa forma "Domu pełnego dynamitu"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 20-26.10.2025

10 Attack 13 Winyan Lek Thi 13 2025 1h 45m Horror Tajlandia Horror Ofiary prześladowania po śmierci stają się duchami, które muszą brać udział w kręgu przemocy. Czy uda im się uciec, czy ich przeznaczenie doprowadzi do kolejnych strasznych konsekwencji?

9 27 nocy 27 noches 2025 1h 48m Dramat Komedia Daniel Hendler Argentyna Dramat Komedia Marilu Marini Daniel Hendler Martha Hoffman, ekscentryczna i bogata 83-latka, trafia do kliniki psychiatrycznej na życzenie córek, które twierdzą, że ich matkę dotknęła demencja. Sprawę Marthy bada ekspert sądowy, Casares, który sprawdza, czy kobieta naprawdę jest chora, czy raczej postanowiła przeżyć ostatnie lata życia z dala od zmartwień. Pojawia się też pytanie, czy wysłanie jej do szpitala wynikało z troski, czy chęci kontrolowania jej fortuny.

3 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2 Idealna sąsiadka The Perfect Neighbor 2025 1h 38m Dokumentalny True crime Geeta Gandbhir USA Dokumentalny True crime Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 20-26.10.2025

10 Na marginesie Wayward 2025 44m Psychologiczny Thriller Kanada USA Wielka Brytania Psychologiczny Thriller Mae Martin Toni Collette (Sezon 1) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

1 Potwór z Florencji Il mostro 2025 59m Kryminał Thriller Stefano Sollima Włochy Kryminał Thriller Marco Bullitta Valentino Mannias (Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.

