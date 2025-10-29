Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – wybuchowa forma "Domu pełnego dynamitu"
Netflix: Top 10 tygodnia – wybuchowa forma "Domu pełnego dynamitu"

Netflix: Top 10 tygodnia – wybuchowa forma &quot;Domu pełnego dynamitu&quot;
źródło: materialy promocyjne
Ten tydzień na platformie Netflix przyniósł kolejne przetasowania. Najnowszy hit serwisu to "Dom pełen dynamitu": zrealizowany przez Kathryn Bigelow thriller polityczny w gwiazdorskiej obsadzie. Tytuł pozostawił w tyle inne filmy, które cieszyły się popularnością przez ostatnie siedem dni. Innym zaskoczeniem jest włoski serial "Potwór z Florencji", zgarniający dla siebie pierwsze miejsce w Top 10. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 20-26.10.2025



10
plakat filmu Attack 13

Attack 13

Winyan Lek Thi 13
2025
1h 45m

Horror

Tajlandia

Horror

Ofiary prześladowania po śmierci stają się duchami, które muszą brać udział w kręgu przemocy. Czy uda im się uciec, czy ich przeznaczenie doprowadzi do kolejnych strasznych konsekwencji?

9
plakat filmu 27 nocy

27 nocy

27 noches
2025
1h 48m

Dramat

Komedia

Argentyna

Dramat

Komedia

Martha Hoffman, ekscentryczna i bogata 83-latka, trafia do kliniki psychiatrycznej na życzenie córek, które twierdzą, że ich matkę dotknęła demencja. Sprawę Marthy bada ekspert sądowy, Casares, który sprawdza, czy kobieta naprawdę jest chora, czy raczej postanowiła przeżyć ostatnie lata życia z dala od zmartwień. Pojawia się też pytanie, czy wysłanie jej do szpitala wynikało z troski, czy chęci kontrolowania jej fortuny.

8
plakat filmu Caramelo

Caramelo

2025
1h 41m

Dramat

Komedia

Brazylia

Dramat

Komedia

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

7
plakat filmu Nikomu ani słowa

Nikomu ani słowa

Don't Say a Word
2001
1h 53m

Kryminał

Thriller

Australia

Kanada

Szwajcaria

USA

Kryminał

Thriller

Ceniony, nowojorski psychiatra Dr Nathan Conrad (Michael Douglas) odkrywa z przerażeniem, że jego córeczka została w nocy porwana z apartamentu. Brutalni kidnaperzy nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth (Brittany Murphy), od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii pacjentkę, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą - zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu.

6
plakat filmu Państwo Burakowie

Państwo Burakowie

The Twits
2025
1h 38m

Animacja

Fantasy

Przygodowy

USA

Wielka Brytania

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Burakowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto.

5
plakat filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

Kobieta z kabiny dziesiątej

The Woman in Cabin 10
2025
1h 35m

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.

4
plakat filmu Eliksir

Eliksir

Abadi Nan Jaya
2025
1h 57m

Horror

Indonezja

Horror

Eksperymentalny eliksir wywołuje epidemię nieumarłych. Skłócona rodzina musi się zjednoczyć i walczyć o przetrwanie, gdy jej wiosce grozi zagłada.

3
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2
plakat filmu Idealna sąsiadka

Idealna sąsiadka

The Perfect Neighbor
2025
1h 38m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

1
plakat filmu Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu

A House of Dynamite
2025
1h 55m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 20-26.10.2025



10
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Psychologiczny

Thriller

Kanada

USA

Wielka Brytania

Psychologiczny

Thriller

(Sezon 1) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

9
plakat filmu One-Punch Man

One-Punch Man

2015 -
25m

Komedia

Akcja

Anime

Sci-Fi

Japonia

Komedia

Akcja

Anime

Sci-Fi

(Sezon 3) Ponadprzeciętnie silny Saitama potrafi jednym ciosem pokonać każdego wroga. Znudzony obecnym stanem rzeczy wyrusza na poszukiwania godnych siebie przeciwników.

8
plakat filmu Anonimowi romantycy

Anonimowi romantycy

Romanchikku Anonimasu
2025 -
47m

Dramat

Komedia

Romans

Japonia

Korea Południowa

Dramat

Komedia

Romans

(Sezon 1) W tej komedii romantycznej gra cała plejada gwiazd kina azjatyckiego, m.in. Shun Oguri jako Sosuke, mężczyzna, który nie potrafi nawiązać fizycznego kontaktu z innymi ludźmi, oraz Han Hyo-joo jako Hana, kobieta obawiająca się kontaktu wzrokowego. Łączy ich miłość do czekolady. Na ekranie pojawią się także Jin Akanishi w roli Hiro, właściciela baru i obiektu westchnień, a także Yuri Nakamura jako terapeutka Irene.

7
plakat filmu Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy

Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy

Mob War: Philadelphia vs. the Mafia
2025
46m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 1) Filadelfię zwą miastem braterskiej miłości, ale w latach 90. była raczej areną krwawej łaźni. W tym serialu o prawdziwych zbrodniach dwie skłócone ze sobą grupy przestępcze walczą o kontrolę nad metropolią.

6
plakat filmu Nikt nie widział, jak odchodzimy

Nikt nie widział, jak odchodzimy

Nadie nos vio partir
2025
49m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Miniserial) W tym dramacie inspirowanym prawdziwą historią kobieta walczy o opiekę nad dziećmi w czasie rozwodu, jednocześnie zmagając się ze stygmatyzacją i trudną separacją.

5
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

4
plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -
43m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

3
plakat filmu Dyplomatka

Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

(Sezon 3) W trzecim sezonie "Dyplomatki" ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

2
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).

1
plakat filmu Potwór z Florencji

Potwór z Florencji

Il mostro
2025
59m

Kryminał

Thriller

Włochy

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.


Zwiastun serialu "Nikt tego nie chce"


