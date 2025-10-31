Newsy Filmy Twórcy "Ruth i Boaz" zekranizują dla Netflixa viralową historię
Szykuje się nowy film zrealizowany w ramach umowy, którą z Netflixem zawarli DeVon Franklin oraz Tyler Perry. Po tegorocznym "Ruth i Boaz", romansie opartym na biblijnej historii, producenci zabiorą się za film "‘Tis So Sweet". Poznaliśmy szczegóły dotyczące tego projektu.

Fabuła zostanie oparta na prawdziwych losach Lenore Lindsey. W zapowiedzi czytamy, że produkcja opowie o właścicielce piekarni z Chicago, która dokonuje cudownego odkrycia skłaniającego do odzyskania utraconego czasu, wyleczenia dawnych ran i odnalezienia nowego sensu życia. W rzeczywistości Lindsey odkryła, że jeden z jej stałych klientów to w rzeczywistości jej syn, którego oddała do adopcji, gdy miała 17 lat. Mężczyzna od dekady kupował w jej piekarni, w międzyczasie poszukując swojej biologicznej matki. Ich historia stała się viralem w sieci. 

GettyImages-2217973737.jpg Getty Images © Jason Howard/Bauer-Griffin



W filmie wezmą udział Taraji P. Henson i Jo-Vaughn Virginie Scott, znany też jako Joey Bada$$. Za reżyserię odpowiedzialna będzie Tasha Smith, a scenariusz napisał Randy Brown. Henson znana jest m.in. z filmu "Ostatnia kropla" i serialu "Imperium"; Scott to raper, który ma też doświadczenie ekranowe, nabyte m.in. dzięki serialowi "Power Book III: Raising Kanan". Miał też okazję spotkać się z Henson na planie wspomnianego "Imperium". 

"Ruth i Boaz" po premierze cieszyło się popularnością na Neflixie, trafiając na listę 10 najpopularniejszych filmów na świecie (na drugim miejscu). 

