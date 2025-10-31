Twórcy "Ruth i Boaz" zekranizują dla Netflixa viralową historię

Szykuje się nowy film zrealizowany w ramach umowy, którą z Netflixem zawarli DeVon Franklin oraz Tyler Perry. Po tegorocznym "Ruth i Boaz", romansie opartym na biblijnej historii, producenci zabiorą się za film "‘Tis So Sweet". Poznaliśmy szczegóły dotyczące tego projektu.
Fabuła zostanie oparta na prawdziwych losach Lenore Lindsey. W zapowiedzi czytamy, że produkcja opowie o właścicielce piekarni z Chicago, która dokonuje cudownego odkrycia skłaniającego do odzyskania utraconego czasu, wyleczenia dawnych ran i odnalezienia nowego sensu życia. W rzeczywistości Lindsey odkryła, że jeden z jej stałych klientów to w rzeczywistości jej syn, którego oddała do adopcji, gdy miała 17 lat. Mężczyzna od dekady kupował w jej piekarni, w międzyczasie poszukując swojej biologicznej matki. Ich historia stała się viralem w sieci.
Getty Images © Jason Howard/Bauer-Griffin
W filmie wezmą udział Taraji P. Henson i Jo-Vaughn Virginie Scott, znany też jako Joey Bada$$
. Za reżyserię odpowiedzialna będzie Tasha Smith
, a scenariusz napisał Randy Brown
. Henson
znana jest m.in. z filmu "Ostatnia kropla
" i serialu "Imperium
"; Scott
to raper, który ma też doświadczenie ekranowe, nabyte m.in. dzięki serialowi "Power Book III: Raising Kanan
". Miał też okazję spotkać się z Henson
na planie wspomnianego "Imperium
".
"Ruth i Boaz
" po premierze cieszyło się popularnością na Neflixie, trafiając na listę 10 najpopularniejszych filmów na świecie (na drugim miejscu).
