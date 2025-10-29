Netflix: polski Top 10 tygodnia – jak radzi sobie "Druga Furioza"?

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 20-26.10.2025

7 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3 13 dni do wakacji 2025 1h 20m Horror Bartosz M. Kowalski Polska Horror Teodor Koziar Katarzyna Gałązka Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie.

1 Druga Furioza 2025 2h 47m Dramat Akcja Cyprian T. Olencki Polska Dramat Akcja Mateusz Damięcki Szymon Bobrowski Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 20-26.10.2025

8 1670 2023 - 35m Komedia Historyczny Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Komedia Historyczny Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

7 Miłość i fortuna Enfes Bir Akşam 2025 - 42m Melodramat Uluç Bayraktar Turcja Melodramat Aslı Enver Engin Akyürek (Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

1 Potwór z Florencji Il mostro 2025 59m Kryminał Thriller Stefano Sollima Włochy Kryminał Thriller Marco Bullitta Valentino Mannias (Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.

