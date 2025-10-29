Netflix: polski Top 10 tygodnia – jak radzi sobie "Druga Furioza"?

W zeszłym tygodniu donosiliśmy o międzynarodowym sukcesie filmu "Druga Furioza". Polska produkcja wspinała się po globalnym rankingu ze świetnym wynikiem. Choć w kolejnym zestawieniu nie powtórzyła już tego spektakularnego triumfu, nadal utrzymuje dużą popularność w rodzimym kraju. Tytuł pokonał choćby nowy polski horror "13 dni do wakacji" oraz amerykański hit platformy "Dom pełen dynamitu". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.
Ceniony, nowojorski psychiatra Dr Nathan Conrad (Michael Douglas) odkrywa z przerażeniem, że jego córeczka została w nocy porwana z apartamentu. Brutalni kidnaperzy nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth (Brittany Murphy), od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii pacjentkę, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą - zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.
Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.
Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.
Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie.
Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.
(Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!
(Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.
(Sezon 3) W trzecim sezonie "Dyplomatki" ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).
(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.
(Sezon 2) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).
(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.
(Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.