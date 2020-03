Netflix przejmuje kolejny film Paramountu

3 2 1



Paramount rezygnuje z kinowej dystrybucji filmu. Obraz, którego amerykańska premiera planowana była na 3 kwietnia, przejęła platforma Netflix.Szczegóły umowy są właśnie dopracowywane, jednak zdaniem Deadline Netflix uzyskał prawa do dystrybucjina całym świecie. Data premiery zostanie ogłoszona wkrótce.Nie jest to pierwszy film Paramountu, który zamiast do kin trafi na platformę Netflix. Wcześniej podobne umowy zawarto w związku z dystrybucją filmów:(w tym przypadku obraz miał kinową dystrybucję w Stanach Zjednoczonych i Chinach).jest historią pary kochanków, których relacja zostanie wystawiona na próbę, gdy wplączą się w morderstwo.