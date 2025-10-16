Newsy Filmy George Clooney i Annette Bening będą "In Love". Posypią się Oscary?
George Clooney i Annette Bening będą "In Love". Posypią się Oscary?

George Clooney aktualnie podróżuje ze swoim najnowszym filmem "Jay Kelly" po światowych festiwalach (premiera odbyła się w Wenecji), ale to nie znaczy, że nie ma czasu na nowe projekty. Aktor przyjął właśnie rolę w ekranizacji bestsellerowych wspomnień Amy Bloom pod tytułem "In Love: A Memoir of Love and Loss". Na ekranie będzie mu towarzyszyć Annette Bening, jedna z najbardziej cenionych aktorek swojego pokolenia.

Annette Bening

"In Love" – co wiemy o filmie?



"In Love" zapowiada się jako subtelna, współczesna opowieść o dwojgu ludzi, którzy stają przed niemożliwą decyzją – decyzją, która staje się ostatecznym dowodem ich lojalności i oddania wobec siebie.

"In Love: A Memoir of Love and Loss" to współczesna przypowieść o miłości, humorze i egzystencjalnych wyborach. Nie mogę się doczekać, by oddać mu sprawiedliwość z tak niezwykłą obsadą – zapowiedział reżyser projektu Paul Weitz, twórca nominowany do Oscara za "Był sobie chłopiec". On również napisał scenariusz wspólnie z autorką książki –  Amy Bloom.

Wspomnienia Amy Bloom zdobyły uznanie krytyków – magazyn "Time" uznał "In Love: A Memoir of Love and Loss" za najlepszą książkę non-fiction 2022 roku i wpisał ją na listę 100 książek, które trzeba przeczytać.

George Clooney na fali – od Wenecji po Broadway



Tymczasem Clooney wciąż zbiera entuzjastyczne recenzje za rolę w "Jay Kelly" w reżyserii Noah Baumbacha. Film trafi do ograniczonej dystrybucji kinowej 15 listopada, a 5 grudnia zadebiutuje na Netfliksie. Krytycy już teraz wróżą Clooneyowi mocną pozycję w wyścigu po Oscara.

To nie koniec sukcesów aktora – niedawno zdobył nominację do nagrody Tony za swój debiut na Broadwayu w spektaklu "Good Night and Good Luck", gdzie wcielił się w legendarnego dziennikarza Edwarda R. Murrowa. Sztuka, będąca sceniczną adaptacją jego oscarowego filmu z 2015 roku, przeszła do historii jako pierwsze broadwayowskie przedstawienie transmitowane na żywo przez CNN.

Annette Bening – najnowsze projekty



Aktorka nominowana do Oscara już wkrótce pojawi się w filmie "The Bride" w reżyserii Maggie Gyllenhaal, gdzie zagra u boku Jessie Buckley, Christiana Bale’a, Penélope Cruz i Petera Sarsgaarda. Bening wystąpi również w serialu Apple TV "Lucky" z Anyą Taylor-Joy, a obecnie pracuje na planie spin-offu "Yellowstone" – "The Dutton Ranch".

Zobacz zwiastun filmu "Jay Kelly"




