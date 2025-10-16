George Clooney i Annette Bening będą "In Love". Posypią się Oscary?

George Clooney aktualnie podróżuje ze swoim najnowszym filmem "Jay Kelly" po światowych festiwalach (premiera odbyła się w Wenecji), ale to nie znaczy, że nie ma czasu na nowe projekty. Aktor przyjął właśnie rolę w ekranizacji bestsellerowych wspomnień Amy Bloom pod tytułem "In Love: A Memoir of Love and Loss". Na ekranie będzie mu towarzyszyć Annette Bening, jedna z najbardziej cenionych aktorek swojego pokolenia.
"In Love" – co wiemy o filmie?
"In Love" zapowiada się jako subtelna, współczesna opowieść o dwojgu ludzi, którzy stają przed niemożliwą decyzją – decyzją, która staje się ostatecznym dowodem ich lojalności i oddania wobec siebie. "In Love: A Memoir of Love and Loss" to współczesna przypowieść o miłości, humorze i egzystencjalnych wyborach. Nie mogę się doczekać, by oddać mu sprawiedliwość z tak niezwykłą obsadą
– zapowiedział reżyser projektu Paul Weitz
, twórca nominowany do Oscara za "Był sobie chłopiec
". On również napisał scenariusz wspólnie z autorką książki – Amy Bloom.
Wspomnienia Amy Bloom zdobyły uznanie krytyków – magazyn "Time" uznał "In Love: A Memoir of Love and Loss" za najlepszą książkę non-fiction 2022 roku i wpisał ją na listę 100 książek, które trzeba przeczytać.
George Clooney na fali – od Wenecji po Broadway
Tymczasem Clooney
wciąż zbiera entuzjastyczne recenzje za rolę w "Jay Kelly" w reżyserii Noah Baumbacha
. Film trafi do ograniczonej dystrybucji kinowej 15 listopada, a 5 grudnia zadebiutuje na Netfliksie. Krytycy już teraz wróżą Clooneyowi mocną pozycję w wyścigu po Oscara.
To nie koniec sukcesów aktora – niedawno zdobył nominację do nagrody Tony za swój debiut na Broadwayu w spektaklu "Good Night and Good Luck", gdzie wcielił się w legendarnego dziennikarza Edwarda R. Murrowa. Sztuka, będąca sceniczną adaptacją jego oscarowego filmu z 2015 roku, przeszła do historii jako pierwsze broadwayowskie przedstawienie transmitowane na żywo przez CNN.
Aktorka nominowana do Oscara już wkrótce pojawi się w filmie "The Bride
" w reżyserii Maggie Gyllenhaal
, gdzie zagra u boku Jessie Buckley
, Christiana Bale’a
, Penélope Cruz
i Petera Sarsgaarda
. Bening wystąpi również w serialu Apple TV "Lucky
" z Anyą Taylor-Joy,
a obecnie pracuje na planie spin-offu "Yellowstone
" – "The Dutton Ranch
".
Zobacz zwiastun filmu "Jay Kelly"