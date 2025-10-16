Newsy Filmy Festiwale i nagrody American Film Festival: "Father Mother Sister Brother" Jima Jarmuscha na otwarcie
American Film Festival: "Father Mother Sister Brother" Jima Jarmuscha na otwarcie

Rodzina w komplecie. "FATHER MOTHER SISTER BROTHER" – najnowsze, nagrodzone Złotym Lwem na MFF w Wenecji dzieło Jima Jarmuscha otworzy 6 listopada TAURON American Film Festival.

Jim, tęskniliśmy. Witaj w domu.

Father Brother Jim Jarmusch





To było 6 długich lat, w trakcie których czekaliśmy na kolejną perłę spod ręki Jarmuscha. Oczekiwaliśmy niecierpliwie, bo dla wielu z nas Jim jest prawdziwą figurą ojca – lata temu jego twórczość w dużym stopniu zainspirowała naszą ekipę do tego, żeby zorganizować AFF i pokazać, że amerykańskie kino to "coś więcej". Dziś jest niczym starszy brat, który inspiruje kolejne pokolenia reżyserek i reżyserów: nie tylko czekamy na każdy jego kolejny projekt, ale odnajdujemy w wielu innych festiwalowych filmach specyficznego, jarmuschowskiego ducha. Niespieszne, ale uważne obserwowanie rzeczywistości, dostrzeganie czystej poezji w prozie codziennego życia, błyskotliwy humor i fenomenalne ucho do dialogów – to wszystko składa się na kino a’la Jim Jarmusch. Jego filmy wielokrotnie gościły na festiwalowych ekranach, muzyka rozbrzmiewała w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty (koncert Jozefa van Wissema, współautora muzyki do "Tylko kochankowie przeżyją", na 4. AFF-ie), a w 2018 roku Indie Star Award trafiło w ręce Sary Driver, życiowej i artystycznej partnerki Jarmuscha. Wszystko zostaje w rodzinie.

"FATHER MOTHER SISTER BROTHER", który zaprezentujemy dzięki dobrej współpracy z Gutek Film, to naturalny i idealny wybór na otwarcie 16. TAURON American Film Festival (Wrocław, 6-11 listopada). Będzie to pierwszy polski pokaz najnowszego dzieła w reżyserii Jima Jarmuscha.

Najlepsza i najkorzystniejsza przepustka na AFF? Niezmiennie: festiwalowy karnet. Podstawowa pula już się wyprzedała, ale jako że americanowa rodzina jest duża – wprowadziliśmy dodatkowe karnety do sprzedaży.

Kup karnet

FATHER MOTHER SISTER BROTHER: rodzina, czyli te wszystkie drobne szczegóły



Nagrodzony Złotym Lwem tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji precyzyjnie skomponowany tryptyk filmowy. Trzy historie podejmujące temat relacji między dojrzałymi dziećmi a ich rodzicami, od których się oddaliły, a także między rodzeństwem. Każdy z trzech rozdziałów rozgrywa się współcześnie, w innym kraju: FATHER – w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, MOTHER – w Dublinie, a SISTER BROTHER – w Paryżu. Film Jarmuscha stanowi zbiór subtelnych, spokojnych, pozbawionych osądu portretów ludzkich charakterów. To komedia, w której przeplatają się nuty melancholii. Sam reżyser tak mówi o swoim najnowszym filmie: "FATHER MOTHER SISTER BROTHER" to w pewnym sensie zaprzeczenie kina akcji. Jego wyciszony styl został świadomie ukształtowany po to, by pozwolić widzowi dostrzec drobne szczegóły – niczym starannie ułożone trzy kompozycje kwiatowe. Współpraca z wybitnymi operatorami Frederickiem Elmesem i Yorickiem Le Saux, znakomitym montażystą Affonso Gonçalvesem oraz innymi stałymi współpracownikami pozwoliła nam wynieść to, co początkowo istniało jedynie jako słowa na kartce papieru do rangi czystego kina.

Na wielkim ekranie zabłyśnie plejada gwiazd: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat i Françoise Lebrun.

Na 16. TAURON American Film Festival zapraszamy od 6 do 11 listopada 2025, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Pełny program wydarzenia ogłosimy już we wtorek, 21 października, zaś dwa dni później, 23 października w samo południe ruszy sprzedaż biletów na seanse i dostępów do filmów online.

