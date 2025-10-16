American Film Festival: "Father Mother Sister Brother" Jima Jarmuscha na otwarcie

Rodzina w komplecie. "FATHER MOTHER SISTER BROTHER" – najnowsze, nagrodzone Złotym Lwem na MFF w Wenecji dzieło Jima Jarmuscha otworzy 6 listopada TAURON American Film Festival.
Jim, tęskniliśmy. Witaj w domu.
Father Brother Jim Jarmusch
To było 6 długich lat, w trakcie których czekaliśmy na kolejną perłę spod ręki Jarmuscha
. Oczekiwaliśmy niecierpliwie, bo dla wielu z nas Jim
jest prawdziwą figurą ojca – lata temu jego twórczość w dużym stopniu zainspirowała naszą ekipę do tego, żeby zorganizować AFF
i pokazać, że amerykańskie kino to "coś więcej". Dziś jest niczym starszy brat, który inspiruje kolejne pokolenia reżyserek i reżyserów: nie tylko czekamy na każdy jego kolejny projekt, ale odnajdujemy w wielu innych festiwalowych filmach specyficznego, jarmuschowskiego ducha. Niespieszne, ale uważne obserwowanie rzeczywistości, dostrzeganie czystej poezji w prozie codziennego życia, błyskotliwy humor i fenomenalne ucho do dialogów – to wszystko składa się na kino a’la Jim Jarmusch
. Jego filmy wielokrotnie gościły na festiwalowych ekranach, muzyka rozbrzmiewała w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty (koncert Jozefa van Wissema
, współautora muzyki do "Tylko kochankowie przeżyją
", na 4. AFF-ie), a w 2018 roku Indie Star Award trafiło w ręce Sary Driver
, życiowej i artystycznej partnerki Jarmuscha
. Wszystko zostaje w rodzinie.
"FATHER MOTHER SISTER BROTHER
", który zaprezentujemy dzięki dobrej współpracy z Gutek Film, to naturalny i idealny wybór na otwarcie 16. TAURON American Film Festival
(Wrocław, 6-11 listopada). Będzie to pierwszy polski pokaz najnowszego dzieła w reżyserii Jima Jarmuscha
.
FATHER MOTHER SISTER BROTHER: rodzina, czyli te wszystkie drobne szczegóły
Nagrodzony Złotym Lwem tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji precyzyjnie skomponowany tryptyk filmowy. Trzy historie podejmujące temat relacji między dojrzałymi dziećmi a ich rodzicami, od których się oddaliły, a także między rodzeństwem. Każdy z trzech rozdziałów rozgrywa się współcześnie, w innym kraju: FATHER – w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, MOTHER – w Dublinie, a SISTER BROTHER – w Paryżu. Film Jarmuscha stanowi zbiór subtelnych, spokojnych, pozbawionych osądu portretów ludzkich charakterów. To komedia, w której przeplatają się nuty melancholii. Sam reżyser tak mówi o swoim najnowszym filmie: "FATHER MOTHER SISTER BROTHER" to w pewnym sensie zaprzeczenie kina akcji. Jego wyciszony styl został świadomie ukształtowany po to, by pozwolić widzowi dostrzec drobne szczegóły – niczym starannie ułożone trzy kompozycje kwiatowe. Współpraca z wybitnymi operatorami Frederickiem Elmesem i Yorickiem Le Saux, znakomitym montażystą Affonso Gonçalvesem oraz innymi stałymi współpracownikami pozwoliła nam wynieść to, co początkowo istniało jedynie jako słowa na kartce papieru do rangi czystego kina
.
Na wielkim ekranie zabłyśnie plejada gwiazd: Tom Waits
, Adam Driver
, Mayim Bialik
, Charlotte Rampling
, Cate Blanchett
, Vicky Krieps
, Sarah Greene
, Indya Moore
, Luka Sabbat
i Françoise Lebrun
.
Na 16. TAURON American Film Festival
zapraszamy od 6 do 11 listopada 2025
, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Pełny program wydarzenia ogłosimy już we wtorek, 21 października