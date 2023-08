Netflix: Top 10 tygodnia – "Doskonała historia" i "SNAFU" na szczycie

W pracy Akira Tendo ( Eiji Akaso ) jest nękany przez szefa oraz zmuszany do wyrabiania nadgodzin i wykonywania zadań pozbawionych sensu. Gdy pewnego dnia miasto atakują zombie, Akira cieszy się, że mimo tragedii, przynajmniej nie musi iść do pracy. Pełen optymizmu postanawia sporządzić listę 100 rzeczy do zrobienia, zanim sam przeistoczy się w potwora, po czym przechodzi od słów do czynów.