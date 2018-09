Nicholas Hoult w nowym serialu twórców "Robot Chicken"

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto

Stacja Hulu zamówiła 10 odcinków serialu. Będzie to zrealizowana w technice animacji poklatkowej komedia od twórców seriiSwoich głosów bohaterom użyczą m.in. Nicholas Hoult Hoult wcieli się w Patricka, dobrodusznego chłopa, który zostaje giermkiem na królewskim zamku. Jego wymarzona praca szybko zmienia się jednak w koszmar: okazuje się bowiem, że jego ukochanym królestwem rządzi zgraja napalonych monarchów, oszustów i szarlatanów. Co gorsza szlachetność Patricka uczyniła go czarną owcą w rodzinie. Teraz przestępcze rodzeństwo chłopaka wraca, by zmienić jego życie w piekło.Premierę zapowiedziano na 2020 rok.