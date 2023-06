Nie żyje Barry Newman. Pamiętny Kowalski ze "Znikającego punktu" miał 92 lata

Kim był Barry Newman? Początki kariery

Najważniejsze role Barry'ego Newmana

Przypominamy odcinek programu NA SKRÓTY, w którym opowiadamy o. Film ten, uznawany dziś za klasykę kina amerykańskiego, stał się inspiracją dla takich twórców jak) czy), a także zespołu Audioslave (teledysk do piosenki).urodził się 7 listopada 1930 roku. Jako dziecko przyjaźnił się z, późniejszymz serialu i filmów. Ukończył studia z zakresu antropologii na Uniwersytecie Brandeisa, które kontynuował na nowojorskim Uniwersytecie Columbia. Aktorstwem zainteresował się, gdy znajomy zaprosił go na zajęcia prowadzone przezporzucił wówczas studia i podjął naukę w słynnym Actor's Studio. Na ekranie zadebiutował w kryminale. Grywał też epizodyczne role w serialach, m.in.czyNajważniejsze rolezagrał na początku lat 70. Wówczas to wcielił się nie tylko w Kowalskiego ze, ale teżw kryminale. Do roli tej powrócił w filmie telewizyjnymoraz emitowanym w latach 1974–1976 serialu. Przyniosła mu ona nominacje do Emmy i Złotego Globu.W filmografiiznajdziemy zarówno kryminały i thrillery (), jak i komedie (). Gościnnie występował w popularnych serialach. Były wśród nich takie produkcje jakczyW 2009 roku uzdiagnozowano nowotwór strun głosowych. Przerwał wówczas karierę. W 2015 roku zagrał niewielką rolę w komedii. Ostatnim filmem z jego udziałem jest niezależny dramat, który czeka na premierę.