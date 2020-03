Nie żyje Kenny Rogers

Getty Images © Anna Webber

Smutna wiadomość dotarła do nas zza oceanu. Wczoraj w nocy w wieku 81 lat zmarł Kenny Rogers . Według oświadczenia, jakie na Twitterze zamieściła jego rodzina, piosenkarz, tekściarz, aktor i producent odszedł spokojnie w domu otoczony przez najbliższych.W czasie swej wieloletniej kariery Rogers sprzedał miliony płyt i trzykrotnie został nagrodzony Grammy. Wśród jego największych hitów znajduje się utwór "Islands in the Streams", wykonany wspólnie z długoletnią przyjaciółką Dolly Parton , oraz piosenka "The Gambler" stworzona na potrzeby serii filmowej pod tym samym tytułem, w której zagrał główną rolę.Jako aktor Rogers zostanie zapamiętany dzięki roli w komedii. Często występował też w produkcjach telewizyjnych: dramatach kryminalnychoraz westernachi wspominanej już serii. Polscy widzowie mogą kojarzyć go z gościnnych występów w serialachczy