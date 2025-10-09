Scarlett Johansson wraca do Disneya! W aktorskiej wersji "Zaplątanych"

Po pięciu latach od niesławnej premiery na platformie Disney+ widowiska "Czarna Wdowa" Scarlett Johansson wreszcie jest gotowa ponownie współpracować z Disneyem. Jak donosi portal Deadline, aktorka negocjuje właśnie udział w filmie "Tangled".
Disney zmienia zdanie i znów chce aktorskich "Zaplątanych"
O aktorskiej wersji animacji "Zaplątani"
mówiło się już od dłuższego czasu. W kwietniu projekt został jednak wstrzymany. Powodem były słabe wyniki w kinach "Śnieżki
".
Wygląda jednak na to, że teraz Disney ponownie zmienia zdanie i jest gotowy wydać pieniądze na kolejne aktorskie widowisko. I najwyraźniej nie będzie to tani projekt, skoro studio chce, by wystąpiła w nim Scarlett Johansson
. W planowanym widowisku miałaby zagra Matkę Gertrudę. Johansson
zapewne postawi twarde warunki, by nie powtórzyła się sytuacja z "Czarną Wdową
". Aktorka była wtedy wściekła na to, że Disney zdecydował się od razu pokazać film na platformie Disney+. Johansson
złożyła nawet pozew do sądu twierdząc, że decyzja studia oznaczała dla niej finansową stratę. Do procesu nie doszło. Strony ostatecznie doszły do porozumienia poza salą sądową. "Zaplątani"
to animacja Disneya z 2010 roku. Bohaterem filmu był Flynn. Uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.
