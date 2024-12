Nie tylko Netflix. Anya Taylor-Joy gwiazdą serialu AppleTV+

Anya Taylor-Joy będzie "Lucky"

Serial nosi tytuł. Jest to ekranizacja znanej również w Polsce powieści Marissy Stapley pod tym samym tytułem.Bohaterką serialu będzie Lucky Armstrong. To utalentowana naciągaczka, która wraz z chłopakiem kupiła los na loterii. Los okazał się szczęśliwy i para wygrywa milion dolarów. Lucky chce wykorzystać pieniądze do rozpoczęcia nowego życia z dala od przestępczego świata, z nową tożsamością. Niestety, szybko odkryje, że nie da się łatwo odciąć od przeszłości...Za produkcję odpowiadać będziei jej studio Hello Sunshine. Twórcą serialu jest, autor jednego z większych hitów Apple'a, serialu " See ". Tropper będzie wspólnie z(" Silos ") showrunnerem całości."Lucky" nie jest jedynym projektem Anyi Taylor-Joy dla Apple'a. W przyszłym roku swoją premierę będzie miał film koncernu pod tytułem " The Gorge ".