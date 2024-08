Awans? Gwiazda "Furiosy" wraca do Netfliksa

Anya Taylor-Joy serialową morderczynią

Projekt powstanie na bazie powieści Belli Mackie pod tym samym tytułem. Za produkcję odpowiadać będzie studio Sid Gentle, które ma na swoim koncie hit " Obsesja Eve ".Bohaterką "How to Kill Your Family" jest Grace Bernard. To odrzucona córka bezwzględnego miliardera Simona Artemisa. Grace nie godzi się z odrzuceniem i postanawia dokonać krwawej zemsty. Ta decyzja może ją kosztować więcej niż już straciła...Autorka oryginału jest związana z projektem jako producentka wykonawcza. Funkcję tę pełnić będzie również sama Anya Taylor-Joy