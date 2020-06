Nie tylko zmiana aktorki. Będzie nowa serialowa Batwoman

Dwa tygodnie temu świat zszokowała wiadomość, że Ruby Rose , odtwórczyni tytułowej roli w serialu " Batwoman ", żegna się z Kate Kane po zaledwie jednym sezonie. Sam serial miał być kontynuowany z nową aktorką. Teraz okazuje się, że następczyni Rose wcale nie zagra Kate, lecz zupełnie inną postać.Nowa bohaterka nazywa się Ryan Wilder. Nie jest na razie jasne, czy jest to ostateczne imię i nazwisko, czy może jedynie kryptonim. Nie wiadomo też, czy jest to zupełnie nowa postać, czy może wariacja na temat jednej z komiksowych kobiet, które wkładały kostium Batwoman.Wiemy natomiast co nieco o samej Ryan. Jest młodsza od Katy Kane i ma zupełnie inny charakter. Jest towarzyska, lubi się wygłupiać, bywa chaotyczna i nieokiełznana. W przeszłości była ćpunką i pracowała jako narkotykowy kurier. Teraz wyszła na prostą, jest trzeźwa, mieszka w vanie z roślinką. Jest uzdolnioną lecz mało zdyscyplinowaną wojowniczką.Podobnie jak Katy Ryan będzie lesbijką, która nie kryje się ze swoją orientacją. Producenci zachęcają więc do zgłaszania się na casting aktorek identyfikujących się jako LGBTQ.Drugi sezon " Batwoman " opowie o tym, jak Ryan Wilder staje się nową zamaskowaną superbohaterką.