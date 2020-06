Z "Riverdale" do serialu o Batwoman?

Po sieci krąży ostatnio nowa plotka. Zgodnie z nią znana z serialu " Riverdale Vanessa Morgan jest kandydatką do zastąpienia Ruby Rose jako tytułowa bohaterka " Batwoman ".Przypomnijmy, że Ruby Rose wcieliła się w Katy Kane w pierwszym sezonie serialu inspirowanego superbohaterką z kart komiksów wydawnictwa DC Comics. Po jego zakończeniu aktorka ogłosiła jednak, że odchodzi z serialu. Niedawno zaś dowiedzieliśmy się, że z " Batwoman " zniknie też Katy Kane, a jej następczynią będzie Ryan Wilder.Nie jest na razie jasne, czy jest to ostateczne imię i nazwisko, czy może jedynie kryptonim. Nie wiadomo też, czy jest to zupełnie nowa postać, czy może wariacja na temat jednej z komiksowych kobiet, które wkładały kostium Batwoman.Wiemy natomiast co nieco o samej Ryan. Jest młodsza od Katy Kane i ma zupełnie inny charakter. Jest towarzyska, lubi się wygłupiać, bywa chaotyczna i nieokiełznana. W przeszłości była ćpunką i pracowała jako narkotykowy kurier. Teraz wyszła na prostą, jest trzeźwa, mieszka w vanie z roślinką. Jest uzdolnioną lecz mało zdyscyplinowaną wojowniczką.Podobnie jak Katy Ryan będzie lesbijką, która nie kryje się ze swoją orientacją. Producenci zachęcają więc do zgłaszania się na casting aktorek identyfikujących się jako LGBTQ.