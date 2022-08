Najlepsze gry policyjne. Top 10 gier, w które warto zagrać

Nieco kontrowersyjny wybór, ale - co tu dużo gadać - " Disco Elysium " jest o policji. A przy okazji - jest skończonym arcydziełem. Główny bohater, najbardziej skacowany gliniarz świata, może nie działa według planu i w idealnym świecie nadawałby się co najwyżej do zawiadowania ruchem drogowym. Ale, po pierwsze - ma znacznie bardziej ogarniętego partnera. A po drugie, do świata najgęstszego czarnego kryminału pasuje jak ulał. Fenomenalny koncept (tradycyjne cechy i umiejętności z gier rpg zastępują tu zakorzenione w podświadomości personifikacje konkretnych emocji, wrażeń i stanów emocjonalnych), scenariusz będący wzorem dla całej branży, obłędna polifoniczna narracja (w której każda polityczno-filozoficzna myśl w historii ludzkości staje się fundamentem rewelacyjnego wątku), nieskrępowana swoboda w kształtowaniu swojego bohatera oraz klimat, który można zbierać do szklanki. Do tego efektowna koncepcja estetyczna i voice acting godny wszelkich nagród. Nie da się wystarczająco nachwalić " Disco Elysium ". Po prostu trzeba w to zagrać!