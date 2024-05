Pokolenie duchów. Focus na twórczość Mati Diop podczas Nowych Horyzontów

Tam i z powrotem – między Francją a Senegalem

Kolonializm zamknięty w artefaktach

Owy dyskomfort jest jednak czymś, co należy pielęgnować, dlatego w programie 24. MFF mBank Nowe Horyzonty (18-28 lipca) znalazł się przegląd twórczości francusko-senegalskiej reżyserki.Trwa sprzedaż karnetów na festiwal.Nazwisko Diop zazwyczaj wymawiane jest jednym tchem z nazwiskiem jej wuja, Djibrila Diop Mambéty’ego , jednego z czołowych twórców kina senegalskiego i autora kanonicznego " Touki Bouki " – być może najbardziej uznanego filmu afrykańskiego w historii kina. Ojcem reżyserki jest zaś Wasis Diop , muzyk i współtwórca West African Cosmos, który wyjechał z Senegalu do Francji w latach 70. Te imigranckie doświadczenia – zarówno głęboko przeżyte, jak i artystycznie przetwarzane – stanowią oś twórczości Mati Diop i punkt wyjścia do rozmowy. Także tej międzypokoleniowej, która bywa niełatwa również dla samych Senegalczyków .W 2009 roku w Dakarze reżyserka kręci swój pierwszy film krótkometrażowy, " Atlantics " ("Atlantiques"). Do miasta wraca po prawie dziesięcioletniej nieobecności, próbując odkryć swoją afrykańską tożsamość. W Senegalu uderza ją, że marzeniem większości jej rówieśników jest ucieczka z Afryki do Europy, kiedy ona właśnie do niej wraca – sama urodziła się we Francji i spogląda na Senegal oczyma osoby wychowanej i tworzącej w Europie. Refleksja na temat migracji, pokłosia kolonializmu i problemów kraju, z którego pochodzi jej rodzina, towarzyszy zatem twórczyni od samego początku. W jej centrum stoją ludzie, którzy lepszego życia upatrują poza granicami kraju – w zależności od pokolenia oznacza to legalny wyjazd do Francji albo karkołomną przeprawę przez morze."Ghost generation", pokolenie duchów – tak współczesnych migrantów nazwała Mati Diop w jednym z wywiadów. W migracji widzi charakterystyczny dla wielu krajów Afryki rytuał przejścia,, po przejściu którego chłopiec staje się mężczyzną. P– mówi.Duchy – przodków, historii, nieobecnych – regularnie nawiedzają jej filmy. W " Tysiącu słońc " ("Mille soleils", 2013) Diop inicjuje dialog pomiędzy dziś a kiedyś, między własną potrzebą uchwycenia tożsamości i upominania się o godność dla Senegalu i jego mieszkańców a zrozumieniem powodów, dla których członkowie jej rodziny zdecydowali się opuścić rodzinne strony – i nigdy nie spoglądać wstecz. Bohaterem filmu jest Magaye Niang – aktor, który w legendarnym " Touki Bouki " wcielił się w rolę wagabundy-marzyciela – który stawia czoła młodemu pokoleniu, kierującemu się dziś zupełnie innymi wartościami.Słynny film Mambéty’ego jest także ramą dla jej nagrodzonego w Cannes pełnometrażowego debiutu. " Atlantyk " ("Atlantique", 2019) to przepisanie historii podróży do wymarzonego świata, opowiedziane z perspektyw kobiet pozostających w Senegalu, podczas gdy ich mężowie, ojcowie i synowie próbują przedostać się do Europy. Diop fascynuje magnetyzm oceanu, ale także siła z jaką "mit Europy" i obietnica "białego życia" działa na młodych ludzi.Zwieńczeniem twórczości reżyserki jest nagrodzony Złotym Niedźwiedziem " Dahomej " ("Dahomey", 2024) – film dokumentujący proces restytucji dwudziestu sześciu obiektów skradzionych przez francuskie wojsko imperialne w 1892 roku podczas oblężenia Królestwa Dahomejów. Próba odzyskania materialnego dziedzictwa Senegalu rodzi wątpliwości, dyskusje i polemiki – nie ma bowiem zgody co do znaczenia tego gestu. Czy zwrot przedmiotów jest gestem pojednawczym Francji? A może próbą uciszenia politycznych głosów, mówiących wprost o współczesnym wymiarze kolonializmu?W ramach sekcjibędzie można zobaczyć wszystkie z wymienionych filmów – " Tysiąc słońc ", " Atlantyk " oraz " Dahomej " – jak również zestaw dokumentalnych i fabularnych krótkich metraży.Więcej o twórczości Mati Diop można przeczytać w artykule Magdy Lipskiej, kuratorki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.