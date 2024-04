Nowe Horyzonty: filmy Quentina Dupieux i Víctora Erice w programie festiwalu

Czerwony dywan z Cannes do Wrocławia

Quentin Dupieux: absurdalne, czyli znakomite

Víctor Erice: powrót mistrza

Poznaliśmy oficjalną selekcję filmów, które mają szansę zdobyć Złotą Palmę. Zespół Nowych Horyzontów tradycyjnie odwiedzi Cannes w maju i wybierze najciekawsze tytuły, które będzie można zobaczyć premierowo w Polsce podczas festiwalu we Wrocławiu. O canneńskich nowościach poinformujemy w drugiej połowie przyszłego miesiąca, ale już dziś z przyjemnością zapowiadamy seanse nowych filmów niepodrabialnego Quentina Dupieux oraz pokazywanego na 76. MFF w Cannes dzieła Víctora Erice . Każda z jego premier jest wielkim wydarzeniem – a " Zamknij oczy " to kolejny dowód potwierdzający tę regułę. Yannick " to kolejny filmowy wybryk Quentina Dupieux , surrealisty i postmodernisty, autora " Deerskin " i " Reality ". Yannick nie może pogodzić się z tym, że wziął wolne, aby zobaczyć trzeciorzędną farsę. Do tego dotarcie do teatru zajęło mu w sumie godzinę. W końcu postanawia wstać i głośno wyrazić swoją frustrację. Pyskówka z czasem eskaluje w sytuację rodem z thrillera, takiego z grupą ludzi zamkniętą w jednym pomieszczeniu i pistoletem jako głównym rekwizytem.Z kolei " Daaaaaali! " to perfekcyjnie skonstruowana błyskotka, która mogłaby być zaginionym dziełem samego Buñuela Dupieux oddaje hołd słynnemu artyście w szkatułkowym, przezabawnym filmie o realizacji wywiadu-dokumentu. W rolę mistrza wciela się cała plejada znakomitych francuskich aktorów, zaś autor " Mandibules " rozkręca machinę absurdu, zmieniając wątki i myląc tropy, zamykając całość w przepysznym, autotematycznym filmie o wielkiej sztuce (i wielkim ego…).Wybitny hiszpański reżyser, autor pamiętnego " Ducha roju " (1973), po 40 latach powraca do kina fabularnego. Warto było jednak czekać. Jego nowy film Zamknij oczy podbił serca publiczności zeszłorocznego festiwalu w Cannes i znalazł się m.in. na liście dziesięciu najlepszych tytułów roku według francuskiego magazynu "Cahiers du cinema". To jednocześnie angażujące (meta)filmowe śledztwo, gorzkie pożegnanie epoki analogowej i list miłosny do X muzy – świata terkoczących projektorów, delikatnej, niedoskonałej taśmy i wszystkich, często ukrytych poza kadrem pasjonatów, dzięki którym magia ruchomych obrazów może wciąż zaistnieć. Víctor Erice przedstawia historię swojego alter ego – milczącego od lat reżysera, Miguela, który wraz z ekipą programu telewizyjnego rusza śladem zaginionego aktora i swojego przyjaciela.