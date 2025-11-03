Newsy Filmy Nowe filmy, wielkie emocje i świąteczny nastrój – listopad w kinach sieci Multikino
źródło: Materiały prasowe
Listopad w kinach sieci Multikino zapowiada się niezwykle różnorodnie – od polskich produkcji nagrodzonych na 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, przez widowiskowe kino akcji, aż po muzyczne emocje i niezwykłe familijne produkcje. W repertuarze nie zabraknie także filmów świątecznych, które wprowadzą widzów w wyjątkowy, zimowy nastrój. Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl.

Na początku miesiąca, 7 listopada widzowie zobaczą między innymi polską produkcję "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego i wyczekiwany film akcji "Predator: Strefa zagrożenia". W kinach zadebiutuje również komedia świąteczna "Uwierz w Mikołaja 2", która przypomni, że magia świąt naprawdę istnieje. 

Natomiast już 11 listopada Multikino zaprasza na wyjątkowe przedpremierowe pokazy. Widzowie będą mogli zobaczyć thriller "Uciekinier", dramat "Ministranci" oraz familijną komedię "Zwierzaki na zakręcie". To idealna propozycja dla tych, którzy chcą spędzić wolny dzień z dużą dawką emocji i dobrego kina.

14 listopada do kin trafi "Uciekinier" – ekranizacja emocjonującej powieści Stephena Kinga w reżyserii Edgara Wrighta. W roli głównej występuje Glen Powell. Tego samego dnia premierę ma kontynuacja światowego hitu – "Iluzja 3", pełna zaskakujących zwrotów akcji i efektów specjalnych. W rolach głównych występują: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Mark Ruffalo. Ponadto tego samego dnia w wybranych kinach sieci Multikino odbędzie się wyjątkowy NMF: Maraton Iluzji – noc pełna magii, trików, zagadek i filmowych zwrotów akcji. Widzowie zobaczą wszystkie części przebojowej serii "Iluzja", a w finałowym akcie – premierowo trzecią odsłonę historii o "Czterech Jeźdźcach", czyli grupie genialnych iluzjonistów wymierzających sprawiedliwość w spektakularny sposób.  
 
Tydzień później, 21 listopada, na ekranach pojawi się długo oczekiwana produkcja "Wicked: na dobre" – druga część spektakularnej adaptacji broadwayowskiego musicalu, wypełniona muzyką, emocjami i niezwykłą oprawą wizualną. Multikino przygotowało dla widzów również niespodziankę – maraton z filmem "Wicked" oraz "Wicked: Na dobre". 

W tym samym dniu premierę będą miały także wyreżyserowany przez Piotra Domalewskiego polski dramat "Ministranci", który zdobył nagrodę główną Złote Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu tego roku. Trzecie propozycja to poruszająca opowieść "Rocznica" w reżyserii Jana Komasy. W thrillerze występują: Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Dylan O’Brien, Zoey Deutch, Daryl McCormack.

Od 28 listopada w repertuarze pojawi się pełna magii polska opowieść "Piernikowe serce", kontynuacja akcyjnego hitu "Sisu: Droga do zemsty" oraz film historyczny "Norymberga" z Russellem Crowe i Ramim Malekiem

Nie zabraknie również świetnych premier familijnych. 7 listopada najmłodsi kinomani będą mogli zobaczyć na wielki ekranie animację "Kicia Kocia ma braciszka". Większe dzieci z bliskimi będą mogły wybrać się do Multikina na "Noc w zoo", "Psi Patrol. Pieski ratują święta" czy "Przypadkiem napisałam książkę", gwarantujące doskonałą zabawę dla całych rodzin. 14 listopada na wielki ekran wjadą "Zwierzaki na zakręcie" – pełna humoru i niezwykłych emocji opowieść o dzielnej myszy, która musi znaleźć w sobie odwagę, by stanąć do szalonej rywalizacji. Pod koniec miesiąca Multikino zaprosi widzów na rodzinne i świąteczne filmy. 26 listopada w kinach zadebiutuje długo oczekiwana animacja "Zwierzogród 2", kontynuacja uwielbianego przeboju Disneya, a dwa dni później, 28 listopada, premierę będzie mieć ciepła, rodzinna produkcja "Święta z Astrid Lindgren".

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl. 
