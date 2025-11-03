Nowe filmy, wielkie emocje i świąteczny nastrój – listopad w kinach sieci Multikino

Listopad w kinach sieci Multikino zapowiada się niezwykle różnorodnie – od polskich produkcji nagrodzonych na 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, przez widowiskowe kino akcji, aż po muzyczne emocje i niezwykłe familijne produkcje. W repertuarze nie zabraknie także filmów świątecznych, które wprowadzą widzów w wyjątkowy, zimowy nastrój. Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl.
Na początku miesiąca, 7 listopada widzowie zobaczą między innymi polską produkcję "Dom dobry
" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego
i wyczekiwany film akcji "Predator: Strefa zagrożenia
". W kinach zadebiutuje również komedia świąteczna "Uwierz w Mikołaja 2
", która przypomni, że magia świąt naprawdę istnieje.
Natomiast już 11 listopada Multikino zaprasza na wyjątkowe przedpremierowe pokazy. Widzowie będą mogli zobaczyć thriller "Uciekinier
", dramat "Ministranci
" oraz familijną komedię "Zwierzaki na zakręcie
". To idealna propozycja dla tych, którzy chcą spędzić wolny dzień z dużą dawką emocji i dobrego kina.
14 listopada do kin trafi "Uciekinier
" – ekranizacja emocjonującej powieści Stephena Kinga
w reżyserii Edgara Wrighta
. W roli głównej występuje Glen Powell
. Tego samego dnia premierę ma kontynuacja światowego hitu – "Iluzja 3
", pełna zaskakujących zwrotów akcji i efektów specjalnych. W rolach głównych występują: Jesse Eisenberg
, Woody Harrelson
, Dave Franco
, Isla Fisher
, Rosamund Pike
, Morgan Freeman
, Mark Ruffalo
. Ponadto tego samego dnia w wybranych kinach sieci Multikino odbędzie się wyjątkowy NMF: Maraton Iluzji – noc pełna magii, trików, zagadek i filmowych zwrotów akcji. Widzowie zobaczą wszystkie części przebojowej serii "Iluzja
", a w finałowym akcie – premierowo trzecią odsłonę
historii o "Czterech Jeźdźcach", czyli grupie genialnych iluzjonistów wymierzających sprawiedliwość w spektakularny sposób.
Tydzień później, 21 listopada, na ekranach pojawi się długo oczekiwana produkcja "Wicked: na dobre
" – druga część spektakularnej adaptacji broadwayowskiego musicalu, wypełniona muzyką, emocjami i niezwykłą oprawą wizualną. Multikino przygotowało dla widzów również niespodziankę – maraton z filmem "Wicked
" oraz "Wicked: Na dobre
".
W tym samym dniu premierę będą miały także wyreżyserowany przez Piotra Domalewskiego
polski dramat "Ministranci
", który zdobył nagrodę główną Złote Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
we wrześniu tego roku. Trzecie propozycja to poruszająca opowieść "Rocznica
" w reżyserii Jana Komasy
. W thrillerze występują: Diane Lane
, Kyle Chandler
, Phoebe Dynevor
, Dylan O’Brien
, Zoey Deutch
, Daryl McCormack
.
Od 28 listopada w repertuarze pojawi się pełna magii polska opowieść "Piernikowe serce
", kontynuacja akcyjnego hitu "Sisu: Droga do zemsty
" oraz film historyczny "Norymberga
" z Russellem Crowe
i Ramim Malekiem
.
Nie zabraknie również świetnych premier familijnych. 7 listopada najmłodsi kinomani będą mogli zobaczyć na wielki ekranie animację "Kicia Kocia ma braciszka". Większe dzieci z bliskimi będą mogły wybrać się do Multikina na "Noc w zoo
", "Psi Patrol. Pieski ratują święta
" czy "Przypadkiem napisałam książkę
", gwarantujące doskonałą zabawę dla całych rodzin. 14 listopada na wielki ekran wjadą "Zwierzaki na zakręcie
" – pełna humoru i niezwykłych emocji opowieść o dzielnej myszy, która musi znaleźć w sobie odwagę, by stanąć do szalonej rywalizacji. Pod koniec miesiąca Multikino zaprosi widzów na rodzinne i świąteczne filmy. 26 listopada w kinach zadebiutuje długo oczekiwana animacja "Zwierzogród 2
", kontynuacja uwielbianego przeboju Disneya, a dwa dni później, 28 listopada, premierę będzie mieć ciepła, rodzinna produkcja "Święta z Astrid Lindgren
".
Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.
