Nowe twarze w drugim sezonie "Euforii"

W drugim sezonie " Euforii " zobaczymy nowe twarze. Do obsady dołączyli Minka Kelly (" Titans "), a także muzycy Dominic Fike i Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr. Jak informuje Deadline, co najmniej jedna z tych osób zagości w obsadzie na stałe.Bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett ( Zendaya ). Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn ( Hunter Schafer ), transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i podobnie jak Rue szuka swojego miejsca na Ziemi.W pozostałych rolach ponownie wystąpią Maude Apatow