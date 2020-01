OSCARY 2020: "Boże ciało" z nominacją!

Getty Images © Carlo Allegri



W poniedziałek rano czasu Los Angeles ogłoszone zostały nominacje do 92. edycji Oscarów . Nas najbardziej cieszy obecnośćwśród tytułów walczący o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy (kategoria wcześniej znana jako film nieanglojęzyczny".Poniedziałek okazał się niezwykle udany dla. To właśnie ten film, inspirowany komiksami DC Comics, zdobył najwięcej nominacji, bo aż 11.Jednak obraz Todda Phillipsa musi się liczyć z niezwykle ostrą konkurencją. Aż trzy filmy zdobyły po 10 nominacji. Są to:orazKolejne cztery tytuły mają szansę zdobyć po sześć Oscarów. Są to:oraz. Co ciekawe, koreański obraz jest pierwszym w historii swojego kraju, który w ogóle został nominowany do Oscarów w kategorii najlepszy film międzynarodowy/nieanglojęzyczny.Do największych zaskoczenie należy zaliczyć brak nominacji Jennifer Lopez za rolę woraz Lupity Nyong'o za. Nie ma również nagrodzonych w Złotych Globach Tarona Egertona za Awkwafiny za. W kategorii film międzynarodowy zabrakło miejsce dlaPonownie wśród najlepszych reżyserów zabrakło miejsca dla kobiet. Zaś w kategoriach aktorskich nominacje raz jeszcze można podsumować #OscarsSoWhite.Listę nominacji znajdziecie poniżej: