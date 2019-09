OSCARY 2020: Egipt walczy o swoją pierwszą nominację

Do 34 zwiększyła się liczba krajów, które zgłosiły swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Egipt i Nepal.Egipt już po raz 34. będzie walczył o nominację, której dotychczas nie udało się mu zdobyć. Najnowszym kandydatem jest, który miał swoją premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Rotterdamie. Jest to historia dorosłego rodzeństwa mieszkającego w ubogiej dzielnicy Kairu.Po raz jedenasty o statuetkę powalczy też Nepal. W przeciwieństwie do Egiptu ten kraj ma już na swoim koncie nominację (zdobytą za pierwsze zgłoszenie, film). Drugą być może otrzyma, historia młodej mężatki, która czeka na powrót męża opiekując się sparaliżowanym teściem, zarabiając pieniądze jako kierowca samochodu i odnajdując miłość w osobie innego mężczyzny.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Brazylia:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Węgry: