OSCARY 2020: Węgrzy stawiają na historię o Holocauście

Już 30 krajów ogłosiło swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Węgry, Chorwacja i Urugwaj.Węgry reprezentować będzie dramat, którego światowa premiera miała miejsce w miniony weekend na festiwalu w Telluride. Jest to opowieść o dwójce ludzi, którzy po zakończeniu II wojny światowej próbują poradzić sobie z traumą Holocaustu.Węgry mają na swoim koncie dwa Oscary i osiem dalszych nominacji.Chorwacja wystawiła do rywalizacji film, który miał swoją światową premierę ponad rok temu na festiwalu w Puli. Jest to historia dilera, który po wyjściu z więzienia będzie musiał stoczyć sądową walkę o prawo do opieki nad synem. Matka chłopca umiera na raka, a jej rodzice chcą przejąć pełne prawa rodzicielskie.Jest to drugi film Antonio Nuića wystawiony przez Chorwację do walki o Oscara. Dziesięć lat temu był to. Do tej pory żaden chorwacki film nie zdołał znaleźć się nawet na skróconych listach kandydatów do nominacji.Urugwaj postanowił wysłać do Los Angeles komedię, której światowa premiera będzie miała miejsce w piątek na festiwalu w Toronto. To, czyli ekranizacja powieści Juana Grubera o finansiście, który próbując się dorobić wpadł w latach 70. ubiegłego wieku w poważne tarapaty.Co ciekawe, obraz nie będzie reprezentował Urugwaju w walce o zagraniczną Goyę . O tę nagrodę ubiegać się będzieto drugi film w reżyserii Federico Veiroja , który walczy o Oscara. Dziewięć lat wcześniej próbował swoich sił. Urugwaj wciąż czeka na swoją pierwszą nominację.Algieria:Belgia:Brazylia:Chorwacja:Dominikana:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kuba:Macedonia Północna:Maroko:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Panama:Rumunia:Szwajcaria:Szwecja:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Węgry: