Oficjalnie! Będzie reboot "Kevina samego w domu"!

W ubiegłym roku informowaliśmy o krążącej po sieci plotce, jakoby w planach była realizacja rebootu. Teraz okazuje się, że było w niej sporo prawdy.Podczas spotkania z akcjonariuszami szef Disneya Bob Iger oficjalnie potwierdził, że możemy spodziewać się odświeżonego. Projekt powstanie na potrzeby platformy Disney+.Nie jest to jedyny tytuł z biblioteki 20th Century Fox, który zobaczymy w nowej odsłonie na platformie Disneya. Iger ogłosił też rebootyorazNa razie nie wiemy jednak, jaki kształt przybiorą nowe wersji. Mogą więc powstać jako filmy, ale równie dobrze jako seriale.Iger ogłosił również, że 20th Century Fox może w najbliższych latach robić po około 10 filmów rocznie. Jednak połowa z nich nigdy nie trafi do kin, a zostanie od razu zaprezentowana na Disney+.Decyzja ta związana jest ze słabymi wynikami box-office'owymi obecnych tytułów 20th Century Fox (ze szczególnym uwzględnieniem). To właśnie za ich sprawą koncern nie osiągnął planowanych wyników finansowych w ostatnim kwartale, co skutkowało wczoraj spadkiem cen akcji Disneya na nowojorskiej giełdzie.