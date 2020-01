Oficjalnie! Robert Zemckis kręci dla Disneya "Pinokia"

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Robert Zemeckis negocjuje z Disneyem posadę reżysera filmu. Teraz otrzymaliśmy wiadomość, że kontrakt został już podpisany.Film będzie aktorską wersją klasycznej disnejowskiej animacji, Zemeckis będzie również współscenarzystą. Tekst przygotował wraz z Chrisem Weitzem . Zdjęcia powinny ruszyć przed końcem roku.Zrealizowana w 1940 roku animacja opowiada historię drewnianej marionetki skonstruowanej przez Dżepetta. Ożywiony pajacyk marzy o staniu się prawdziwym chłopcem. Próbuje więc udowodnić, że tak jak inni chłopcy potrafi rozrabiać. Za każde kłamstwo spotyka go jednak kara - wydłuża mu się nos. Mały urwis ucieka od swego opiekuna i używa swobody, całkowicie lekceważąc zasady wpojone mu w domu. Minie sporo czasu, zanim zrozumie swój błąd i wróci do przybranego ojca.pozostaje w planach Disneya od dłuższego czasu. Pierwotnie miał go wyreżyserować Sam Mendes . Później swoich sił próbował Paul King