Oliver Jackson-Cohen zostanie "Niewidzialnym człowiekiem"

Getty Images © David M. Benett



Koniec poszukiwań. Twórcywybrali odtwórcę tytułowej roli. Został nim nie typowany we wcześniejszych spekulacjach Oliver Jackson-Cohen ).Aktor wcieli się w postać Adriana Griffina. To miliarder i socjopata, który dorobił się fortuny na kontraktach z Departamentem Obrony. Jednym z nich jest kombinezon zapewniający niewidzialność.Pierwotnie, kiedy film planowany był jako część Dark Universe, do roli typowany był Johnny Depp . W marcu po sieci krąży plotki, według których największe szanse na angaż mieli Armie Hammer Angaż już wcześnie otrzymali: Elisabeth Moss Storm Reid . Za kamerą stanie Leigh Whannell , który jest również scenarzystą i producentem wykonawczym.Zdjęcia powinny rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu w Australii. Rzecz powstaje dla studia Blumhouse.