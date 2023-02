Efekty... niespecjalne? Czy dlatego opóźniono premierę "The Marvels"?

"The Marvels" - więcej czasu na postprodukcję

W dniu premiery najnowszego widowiska Marvela , " Ant-Man i Osa: Kwantomania ",. Sequel " Kapitan Marvel " wejdzie do kin 10 listopada 2023 roku, a nie - jak wcześniej planowano - 28 lipca.Jak donosi portal "The Wrap", decyzja o opóźnieniu premiery " The Marvels ", wynika prawdopodobnie z tego, że. Widowisko będzie kontynuować wątki nie tylko z " Kapitan Marvel ", ale również seriali " Ms. Marvel " oraz " Wandavision ", i przyniesie ekranowe spotkanie trzech superbohaterek: Carol Danvers/Kapitan Marvel, Moniki Rambeau/Photon i Kamali Khan/Ms. Marvel. Skala filmu będzie więc kosmiczna, a ekran wypełnią emanacje mocy trzech różnych herosek.Wydaje się, że Marvel będzie próbował odpowiedzieć w ten sposób na krytyczne głosy, które pojawiały się często przy okazji filmów tzw. "czwartej fazy".Decyzja o przesunięciu premiery " The Marvels " współgra też z dyrektywą Boba Igera, dyrektora generalnego Disneya, który chce stawiać raczej na jakość niż ilość i narzucił Marvel StudiosCo przyniesie ta strategia? Czas pokaże.Fabuła "" utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo jednynie, że poznamy dalsze losy granej przez, która zadebiutowała w filmie "" z 2019 roku. Fabuła ma być powiązana z serialami "" i opowiadającym o nastoletniej fance superbohaterki " Ms. Marvel ". Za sterami produkcji stanęła("").Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają m.in. o serialu "". Zbliżające się widowisko "" ma być powiązane z przedstawionymi w nim wydarzeniami.