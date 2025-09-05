Newsy Filmy Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany. Padł aukcyjny rekord
Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany. Padł aukcyjny rekord

Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany. Padł aukcyjny rekord
Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera został sprzedany – informuje portal The Hollywood Reporter. Jeden z najbardziej ikonicznych rekwizytów kina popularnego trafił na aukcję w internetowym serwisie Propstore – największej tego typu platformie na świecie. Kwota zakupu miecza pobiła aukcyjny rekord najdroższego przedmiotu związanego z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jaki kiedykolwiek został wystawiony na sprzedaż. 

Sprzedano miecz Dartha Vadera – co wiemy?



W serwisie Propstore wystawiono niedawno na aukcję wyjątkową gratkę – oryginalny miecz Dartha Vadera, używany przy okazji realizacji zdjęć do "Imperium kontratakuje" i "Powrotu Jedi". Oręż wykorzystywany był zarówno przez wcielającego się w sitha Davida Prowse'a, jak i jego kaskaderskiego dublera Boba Andersona. Portal The Hollywood Reporter zaznacza, że poza oczywistą wyjątkowością przedmiotu, specjalnego charakteru aukcji dodaje fakt, że jest to jedyny miecz świetlny z oryginalnej trylogii, jaki kiedykolwiek trafił na aukcję.

GettyImages-2228059344.jpg Getty Images © James Manning - PA Images


Ostatecznie licytację wygrał szczęśliwiec, który za cenny rekwizyt postanowił zapłacić dokładnie 3 654 000 dolarów. Jego zwycięska oferta wynosiła 2 900 000 dolarów, choć uzupełniona została o dodatkową prowizję dla domu aukcyjnego. Po wszystkie zdjęcia i dodatkowe dane przedmiotu zachęcamy do kliknięcia TUTAJ.

Oryginalne rekwizyty mieczy świetlnych z pierwszej trylogii filmowej są niezwykle rzadkie. Z tego powodu Propstore ma prawdziwy zaszczyt zaprezentować ten historyczny artefakt podczas naszej wrześniowej sprzedaży. Jest to przedmiot zasługujący na miano relikwii, godny najlepszych kolekcji na świecie – powiedział dziennikarzom Brandon Alinger, dyrektor operacyjny serwisu aukcyjnego Propstore.


Warto wiedzieć, że strona Propstore jest największą internetową platformą do handlu tego typu filmowymi pamiątkami. W tej chwili na stronie wystawione są setki przedmiotów z popularnych amerykańskich (i nie tylko) produkcji – od hełmów szturmowców z "Gwiezdnych wojen", przez tarcze z "Troi" po maskę ze "Stożkogłowych".  Fanów kina szukających dziwacznych nietypowych przedmiotów inwestycyjnych odsyłamy właśnie w to miejsce.

"Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje" – zwiastun filmu


