Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany. Padł aukcyjny rekord

Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera został sprzedany – informuje portal The Hollywood Reporter. Jeden z najbardziej ikonicznych rekwizytów kina popularnego trafił na aukcję w internetowym serwisie Propstore – największej tego typu platformie na świecie. Kwota zakupu miecza pobiła aukcyjny rekord najdroższego przedmiotu związanego z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jaki kiedykolwiek został wystawiony na sprzedaż.
Sprzedano miecz Dartha Vadera – co wiemy?
W serwisie Propstore wystawiono niedawno na aukcję wyjątkową gratkę – oryginalny miecz Dartha Vadera
, używany przy okazji realizacji zdjęć do "Imperium kontratakuje
" i "Powrotu Jedi
". Oręż wykorzystywany był zarówno przez wcielającego się w sitha Davida Prowse'a
, jak i jego kaskaderskiego dublera Boba Andersona
. Portal The Hollywood Reporter zaznacza, że poza oczywistą wyjątkowością przedmiotu, specjalnego charakteru aukcji dodaje fakt, że jest to jedyny miecz świetlny z oryginalnej trylogii, jaki kiedykolwiek trafił na aukcję.
Getty Images © James Manning - PA Images
Ostatecznie licytację wygrał szczęśliwiec, który za cenny rekwizyt postanowił zapłacić dokładnie 3 654 000 dolarów. Jego zwycięska oferta wynosiła 2 900 000 dolarów, choć uzupełniona została o dodatkową prowizję dla domu aukcyjnego. Po wszystkie zdjęcia i dodatkowe dane przedmiotu zachęcamy do kliknięcia TUTAJ
. Oryginalne rekwizyty mieczy świetlnych z pierwszej trylogii filmowej są niezwykle rzadkie. Z tego powodu Propstore ma prawdziwy zaszczyt zaprezentować ten historyczny artefakt podczas naszej wrześniowej sprzedaży. Jest to przedmiot zasługujący na miano relikwii, godny najlepszych kolekcji na świecie
– powiedział dziennikarzom Brandon Alinger, dyrektor operacyjny serwisu aukcyjnego Propstore.
Warto wiedzieć, że strona Propstore jest największą internetową platformą do handlu tego typu filmowymi pamiątkami. W tej chwili na stronie wystawione są setki przedmiotów z popularnych amerykańskich (i nie tylko) produkcji – od hełmów szturmowców z "Gwiezdnych wojen
", przez tarcze z "Troi
" po maskę ze "Stożkogłowych
". Fanów kina szukających dziwacznych nietypowych przedmiotów inwestycyjnych odsyłamy właśnie w to miejsce.