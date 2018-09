Oscary 2019: Korea Południowa i Serbia powalczą o nagrodę

Do 31 państw zwiększyła się stawka oscarowego wyścigu. W ciągu ostatniej doby swoich kandydatów ogłosiły: Korea Południowa i Serbia.Inspirowany krótkim opowiadaniem Harukiego Murakamiego obrazbędzie walczył o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny w imieniu Korei Południowej. Dzieło Chang-donga Lee miało swoją premierę w tym roku w Cannes , gdzie zdobyło nagrodę FIPRESCI.jest trzecim filmem reżysera walczącym o Oscara. Wcześnie szansę na zdobycie statuetki miały:. Jest też trzydziestym w sumie filmem ubiegającym się o oscarową nominację dla Korei Południowej. Żaden z wcześniejszych reprezentantów nie zdołał tego dokonać.Kandydatem Serbii został z kolei thrillero trzech studentach socjologii, którzy niezależnie od siebie przeprowadzają w mieście eksperymenty mające na celu udowodnienie teorii ich profesora, że ludzka natura zawsze dąży od porządku do chaosu. Obraz zadebiutował w ubiegłym roku na festiwalu w Chicago.Serbia nigdy nie zdobyła oscarowej nominacji, choć 11 lat temuznalazła się na skróconej liście kandydatów.jest 25. filmem wystawionym przez Serbię.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Austria:Belgia:Białoruś:Chorwacja:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Izrael:Japonia:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: