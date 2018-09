Oscary 2019: Nie będzie nagrody dla filmu popularnego

Getty Images © Tim Boyle

Miesiąc temu światem wstrząsnęła wiadomość, że Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadza nową oscarową kategorię i że pierwsza statuetka zostanie wręczona już podczas najbliższej ceremonii. Tą kategorią był Najlepszy Film Popularny. Jednak wczoraj organizacja ogłosiła, że w lutym nie zostanie przyznany ten Oscar.W oficjalnym komunikacie czytamy, że nie jest to zarzucenie pomysłu. Uznano, że wprowadzanie kategorii na cztery miesiące przed końcem roku, było posunięcie nietrafionym. Obiecano jednak, że rozmowy w sprawie dodatkowego Oscara będą prowadzone i zarząd Akademii będzie w tej sprawie zasięgał opinii środowiska filmowego.W rozmowie z Deadline CEO Akademii Dawn Hudson rozwinęła myśl zawartą w oficjalnym komunikacie. Przyznała, że zarząd był zaskoczony gwałtowną i w większości negatywną reakcją na zaproponowaną zmianę. Twierdzi jednak, że opinia publiczna nie zrozumiała intencji Akademii.Hudson uznaje, że termin "popularny film" był pomyłką (w oficjalnym komunikacie nie pada ani razu, mówi się jedynie o "nowej kategorii"), ponieważ dał błędne wyobrażenie na temat intencji Akademii. Jej zdaniem za dodatkową kategorią stoi szlachetna koncepcja poszerzenia spektrum filmów, które w ogóle mogą walczyć o statuetki. Zauważa, że wiele wartościowych obrazów nigdy nie jest nawet rozważanych jako kandydaci w najważniejszej kategorii tylko dlatego, że są to obrazy skierowane do masowego odbiorcy. Akademia chciałaby docenić i nagrodzić doskonałość również tychże produkcji. Hudson wielokrotnie podkreślała w rozmowie, że organizacja zawsze nagradzać chce doskonałość filmowego kunsztu. Z tego też powodu sam pomysł zmian w Oscarach nie został zarzucony. Akademia daje sobie po prostu więcej czasu na ich przygotowanie.Przy okazji informacji o rezygnacji w tym roku z nowej kategorii, Akademia poinformowała o przesunięciu dat ceremonii w 2020 roku. Gala Oscarowa odbędzie się dwa tygodnie wcześniej, 9 lutego 2020 roku, a nie tak, jak to wcześniej ogłoszono, 23 lutego. Z kolei nagrody za dokonania techniczne od 2020 roku wręczane będą w czerwcu.