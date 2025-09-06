Doktor Doom spotka Deadpoola? Ryan Reynolds odnosi się do plotek

"Avengers: Doomsday" to w tej chwili jedna z najbardziej oczekiwanych premier ze stajni Marvel Studios. Czy zobaczymy w nim Deadpoola?
Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Ryan Reynolds odnosi się do plotek
Spekulacje o tym, że Deadpool
pojawi się w widowisku "Avengers: Doomsday
", zaczęły się po tym, jak Ryan Reynolds
zamieścił na swoim Instagramie tajemnicy post. Pozbawione komentarza zdjęcie przedstawiało logotyp Avengers, na którym ktoś namalował symbol anarchii. Wpis możecie zobaczyć poniżej:
Aktor gości aktualnie na festiwalu w Toronto, gdzie promuje wyprodukowany przez siebie dokument "John Candy: I Like Me
". Magazyn Entertainment Weekly wykorzystał okazję, by zapytać o jego udział w "Doomsday
". Temat zszedł na związane z Candym
easter eggi, które pojawiły się w filmach o przygodach Deadpoola
. Reynolds
wykorzystał okazję do żartu: Są cztery. Oczywiście napisałem je wszystkie w domu, w piżamie, i nikt ich nie widział, nie byłem też na planie. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.
