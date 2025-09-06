Newsy Filmy Doktor Doom spotka Deadpoola? Ryan Reynolds odnosi się do plotek
"Avengers: Doomsday" to w tej chwili jedna z najbardziej oczekiwanych premier ze stajni Marvel Studios. Czy zobaczymy w nim Deadpoola?

Robert Downey jr wróci do MCU jako Doktor Doom

Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Ryan Reynolds odnosi się do plotek


Spekulacje o tym, że Deadpool pojawi się w widowisku "Avengers: Doomsday", zaczęły się po tym, jak Ryan Reynolds zamieścił na swoim Instagramie tajemnicy post. Pozbawione komentarza zdjęcie przedstawiało logotyp Avengers, na którym ktoś namalował symbol anarchii. Wpis możecie zobaczyć poniżej:



Aktor gości aktualnie na festiwalu w Toronto, gdzie promuje wyprodukowany przez siebie dokument "John Candy: I Like Me". Magazyn Entertainment Weekly wykorzystał okazję, by zapytać o jego udział w "Doomsday". Temat zszedł na związane z Candym easter eggi, które pojawiły się w filmach o przygodach Deadpoola. Reynolds wykorzystał okazję do żartu:

Są cztery. Oczywiście napisałem je wszystkie w domu, w piżamie, i nikt ich nie widział, nie byłem też na planie. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. 

"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Deadpool & Wolverine":



Zobacz zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"


Film "Deadpool & Wolverine" trafił na ekrany latem ubiegłego roku. Na całym świecie zarobił 1 miliard 338 milionów dolarów, co zapewniło mu drugie miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:


