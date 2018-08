Oscary 2019: Wyścig rozpoczęty. Przeglądówka "RBG" rozesłana

Tradycyjnie za początek sezonu nagród w Ameryce uznawany jest festiwal w Toronto. Jednak w tym roku wyścig zaczął się wcześniej. Do członków Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej właśnie rozesłano przeglądówki z. Film uważany jest za jednego z faworytów do zdobycia Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument.przedstawia osobę Ruth Bader Ginsburg, która od 1993 jest sędziną Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Została dopiero drugą kobietą w tym niezwykle istotnym dla amerykańskiej demokracji ciele. Obraz okazał się box-office'owym sukcesem. Dwukrotnie w weekendowym zestawieniu znalazł się w najlepszej dziesiątce. W amerykańskich kinach zarobił prawie 14 milionów dolarów.Wysyłanie na tym etapie przeglądówek z dokumentami do wszystkich członków Akademii to wyjątek. Dzieje się tak dlatego, że o nominacjach decydują tylko dokumentaliści, a wszyscy członkowie Akademii wybierają jedynie laureata Oscara w tej kategorii.Wydaje się, że dystrybutor zdecydował się na ten zaskakujący krok, by członkowie Akademii dobrze zapamiętali tytuł. Nie jest to bowiem jedyny film o Ginsburg, który będzie walczył o Oscary. W grudniu do kin wejdzie fabuła, w której młodą sędzinę zagra Felicity Jones