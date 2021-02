Oscary 2021: Nowy "SpongeBob" wycofany z rywalizacji

Pełnometrażowe filmy animowane walczące o oscarową statuetkę właśnie straciły jednego rywala. Paramount postanowiło bowiem wycofać z rywalizacji film " SpongeBob Film: Na ratunek ".Powody tej decyzji nie są znane. Możliwe, że studio chce wystawić film w przyszłym roku.Teoretycznie jest to możliwe, pod warunkiem utrzymania zmian w oscarowym regulaminie, które zostały wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 i zamknięciem sporej części kin. SpongeBob Film: Na ratunek " nie był bowiem dotąd prezentowany w Stanach Zjednoczonych. Można go było oglądać w kinach kanadyjskich, a także poza granicami USA na platformie Netflix. W USA obraz zadebiutuje jednak dopiero 4 marca na nowo uruchamianej platformie Paramount+ (bazująca na już istniejącej platformie CBS All Access). Marcowe premiery będą walczyć (prawdopodobnie) o Oscary w przyszłym roku.W ten sposób w walce o Oscara dla najlepszej pełnometrażowej animacji pozostało 26 tytułów. Są to: