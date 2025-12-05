Darren Aronofsky kręci z autorką "Zaginionej dziewczyny". To będzie thriller erotyczny

Gillian Flynn, autorka książki "Zaginiona dziewczyna", i Darren Aronofsky nakręcą razem film. Ma to być thriller erotyczny dla studia Sony Pictures. Flynn napisze scenariusz, a Aronofsky zajmie się jego produkcją.
Wspólny projekt Flynn i Aronofsky'ego w drodze
W produkcję filmu – którego nie znamy jeszcze nawet tytułu – zaangażowane jest również studio 1.21 odpowiedzialne za takie filmy, jak "Elvis
" z Austinem Butlerem
oraz horror "Together
" z Dave’em Franco
i Alison Brie
.
Będzie to pierwsza współpraca Flynn i Aronofsky’ego. Niecierpliwie wyczekujemy pierwszych szczegółów na tamat fabuły.
Flynn i Aronofsky – nad czym jeszcze pracują?
Do najbardziej znanych książek Flynn należy "Zaginiona dziewczyna", którą zaadaptowała na potrzeby filmu przeniósł na ekran David Fincher. W głównych rolach w filmie wystąpili z Ben Affleck
i Rosamund Pike
. Jest również autorką "Ostrych przedmiotów", które trafiły do HBO jako serial z Amy Adams
, oraz "Mrocznego zakątka", który został zaadaptowany na film z Charlize Theron
.
Flynn współtworzyła również scenariusz filmu "Wdowy
" Steve'a McQueena
. Aktualnie pracuje nad nową wersją filmu "Atak kobiety o 50 stopach wzrostu
", którą reżyseruje Tim Burton
. W głównej roli zobaczymy Margot Robbie
. Aronofsky
natomiast prowadzi wstępne rozmowy w sprawie reżyserii filmu "Breakthrough
" dla A24 z Dwayne'em Johnsonem
w roli głównej oraz rebootu "Cujo
" dla Netflixa. Produkuje także horror "Pendulum
", w którym występują Joseph Gordon-Levitt
, Phoebe Dynevor
i Norman Reedus.
"Zaginiona dziewczyna" – zobacz zwiastun
W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.