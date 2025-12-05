Newsy Filmy Darren Aronofsky kręci z autorką "Zaginionej dziewczyny". To będzie thriller erotyczny
Filmy

Darren Aronofsky kręci z autorką "Zaginionej dziewczyny". To będzie thriller erotyczny

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Darren+Aronofsky+i+autorka+%22Zaginionej+dziewczyny%22+kr%C4%99c%C4%85+razem+thriller+erotyczny-164231
Darren Aronofsky kręci z autorką &quot;Zaginionej dziewczyny&quot;. To będzie thriller erotyczny
Gillian Flynn, autorka książki "Zaginiona dziewczyna", i Darren Aronofsky nakręcą razem film. Ma to być thriller erotyczny dla studia Sony Pictures. Flynn napisze scenariusz, a Aronofsky zajmie się jego produkcją. 

Wspólny projekt Flynn i Aronofsky'ego w drodze



W produkcję filmu – którego nie znamy jeszcze nawet tytułu – zaangażowane jest również studio 1.21 odpowiedzialne za takie filmy, jak "Elvis" z Austinem Butlerem oraz horror "Together" z Dave’em Franco i Alison Brie.

Będzie to pierwsza współpraca Flynn i Aronofsky’ego. Niecierpliwie wyczekujemy pierwszych szczegółów na tamat fabuły.


Flynn i Aronofsky – nad czym jeszcze pracują?



Do najbardziej znanych książek Flynn należy "Zaginiona dziewczyna", którą zaadaptowała na potrzeby filmu przeniósł na ekran David Fincher. W głównych rolach w filmie wystąpili z Ben Affleck i Rosamund Pike. Jest również autorką "Ostrych przedmiotów", które trafiły do HBO jako serial z Amy Adams, oraz "Mrocznego zakątka", który został zaadaptowany na film z Charlize Theron

Flynn współtworzyła również scenariusz filmu "Wdowy" Steve'a McQueena. Aktualnie pracuje nad nową wersją filmu "Atak kobiety o 50 stopach wzrostu", którą reżyseruje Tim Burton. W głównej roli zobaczymy Margot Robbie

Aronofsky natomiast prowadzi wstępne rozmowy w sprawie reżyserii filmu "Breakthrough" dla A24 z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej oraz rebootu "Cujo" dla Netflixa. Produkuje także horror "Pendulum", w którym występują Joseph Gordon-Levitt, Phoebe Dynevor i Norman Reedus.

"Zaginiona dziewczyna" – zobacz zwiastun



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać. 

Powiązane artykuły Gillian Flynn

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Kit Harington i Lindsay Lohan zagrają małżeństwo z problemami

1 komentarz
VOD Seriale

Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV

Filmy

Vin Diesel scenarzystą filmu opartego na popularnej zabawce

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

WATCH DOCS 2025 już wystartował! Co oglądać na festiwalu?

Filmy

"Jay Kelly": George Clooney i Adam Sandler dla Filmwebu

1 komentarz
Filmy

Paul Dano najgorszym aktorem w Hollywood? Ten reżyser myśli inaczej

7 komentarzy
VOD Seriale

Twórca "Euforii" zdradza szczegóły trzeciego sezonu. Kto jest zaręczony?

2 komentarze