Paul Schrader: Netflix powinien uratować festiwale filmowe

Ze względu na koronawirusa tegoroczny festiwalowy krajobraz wygląda dość przykro. Niektóre imprezy - m.in. w Toronto czy Wenecji - mają jeszcze nadzieję, ale zdaniem Paula Schradera (" Pierwszy reformowany "), nie mają na co liczyć. Reżyser i scenarzysta wpadł jednak na pomysł, jak uratować ten festiwalowy rok - o ile zechce pomóc w tym Netflix., powiedział Schrader w wywiadzie dla IndieWire.Dlaczego akurat Netflix, a nie Amazon, Apple czy Disney?, wyjaśnił twórca.Organizatorzy festiwali jesiennych wciąż mają jednak nadzieję, że kiedy przyjdzie czas, ich imprezy będą jednak mogły się odbyć. Schrader nie jest przekonany:Reżyser ma nawet wątpliwości, czy dojdzie do przyszłej edycji Berlinale (festiwal zwykle organizowany jest w lutym). Schrader ma w przygotowaniu film "The Card Counter" z Oscarem Isaakiem w roli głównej. Reżyser spodziewa się, że jego premiera będzie mogła nastąpić dopiero w 2021 roku.