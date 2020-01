Penélope Cruz i Antonio Banderas znów razem na wielkim ekranie

Getty Images © Joe Maher

Pod koniec przyszłego miesiąca w Hiszpanii ruszą zdjęcia do "Competencia Oficial". Na planie ponownie spotkają się gwiazdy nominowanego do Oscara Antonio Banderas . Partnerować będzie im Oscar Martínez ).Za kamerą staną argentyńscy reżyserzy Mariano Cohn Gastón Duprat , który napisał scenariusz wraz z Andrésem Dupratem Oscar Martínez zagrają dwóch aktorów, którzy konkurują ze sobą podczas przygotowań do filmu finansowanego przez znanego milionera. Penélope Cruz wcieli się w uznaną, lecz ekscentryczną reżyserkę.