Penélope Cruz i Gael García Bernal w jednym filmie!

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Getty Images © Neilson Barnard



Po osiemnastu latach Penélope Cruz Gael García Bernal znów spotkają się na planie filmowym. Para, która przed laty zagrała w, teraz wystąpi wObraz wyreżyseruje Olivier Assayas , który jest też autorem scenariusza. Angaż otrzymał również Wagner Moura ), a już od jakiegoś czasu w obsadzie są Pedro Pascal "Wasp Network" będzie ekranizacją książki Fernando Moraisa "The Last Soldiers of the Cold War". Film opowie o kubańskich szpiegach na terytorium USA. Akcja ma rozgrywać się w latach 90., gdy przeciwne Fidelowi Castro ugrupowania z Florydy przeprowadzały zbrojne ataki na Kubę. Odpowiedzią Kuby była infiltracja ich szeregów.